Aufgrund des Tragekomforts und der Freilauffunktion sind Laufwege oder Sitzen in einem Stapler laut Hersteller kein Problem. Foto: hTRIUS

Um dies zu verbessern, reicht die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen oder die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung häufig nicht aus.

Da sich in vielen Bereichen standardisierte Arbeitsschutz-Maßnahmen nicht umsetzen lassen. Beispielsweise bei mobilen Arbeitsplätzen, wenn sich Laufwege zwischen dem Anheben und Ablegen befinden oder Objekte gedreht beziehungsweise in Regale gelegt werden müssen. In diesen Fällen kann keine durchgängige Ergonomie gewährleistet werden.

Die hohe Anzahl an zu bewegenden Objekten führt schnell zu einer körperlichen Überbelastung, meist unabhängig vom Gewicht.

Dafür bietet das Unternehmen hTRIUS aus Horb am Neckar nach eigenen Angaben eine Lösung: Das BionicBack. Das Exoskelet helfe Arbeitsplätze sicherer, gesünder und effizienter zu gestalten. Durch die Nutzung des Produkts könnten Verletzungen reduziert, während das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter gesteigert werden.

Elastische Elemente

Das BionicBack ist ein passives Exoskelett. Das bedeutet, dass das Produkt die unterstützende Energie nicht aus elektrischen Motoren erhält, sondern aus mechanischen Energiespeichern. Beugt sich ein Arbeitnehmer nach unten, kann mit Hilfe der Schwerkraft Energie gespeichert werden, indem ein elastisches Element auf Spannung gebracht wird. Wird diese vorgebeugte Position gehalten, hilft das Exoskelett einen Teil des Körpergewichts zu tragen, was die Muskeln entlastet. Beim Aufrichten wird die gespeicherte Energie in Bewegung umgewandelt und wirkt so unterstützend.

Die externe Stützstruktur erzeugt Entlastungen am und im menschlichen Körper.

Das BionicBack bietet zwei unabhängige Einstellfunktionen: dynamisch und statisch. Die dynamische Einstellung unterstützt aber erschwert das natürliche Beugen nicht. Dies hilft vor allem bei Tätigkeiten wie dem Kommissionieren oder dem Ein- und Auslagern. Mit der statischen Einstellung erhöht sich die Dämpfung im System. Dies ist für Tätigkeiten sehr hilfreich, in denen die Arbeitnehmer nach vorne gebeugt arbeiten, wie beispielsweise in der Montage, an Sortiertischen, Bandablagen und Anlagenbestückungen sowie beim Pflastern oder bei Gartenarbeiten.

Die Einstellungen lassen sich auch kombinieren. So können die Nutzer schnell und einfach die optimale Systemeinstellung für deren Anwendungsfall anpassen.

Das BionicBack wurde dazu entwickelt, die Bewegungen und körperlichen Fähigkeiten der Mitarbeiter zu unterstützen, zu verstärken und zu verbessern. Dabei werden die Gelenke und Muskeln um bis zu 30 % entlastet und somit die Belastung und Anstrengung verringert. Das wiederum reduziert die Ermüdung um 86 %, was das Risiko von Muskel-Skelet-Erkrankungen minimiert und die Personen fitter und "stärker" machen.

Weniger Belastung

Das BionicBack kommt in Bereichen zum Einsatz, in denen physische Entlastung und Unterstützung erforderlich sind. Dies ist vor allem in Arbeitsumgebungen der Fall, in denen die Mitarbeiter wiederholte und/oder ergonomisch anspruchsvolle Aufgaben ausführen. Die Anwendungsgebiete sind also vielfältig. Allerdings ist es wichtig, die Einführung von Exoskeleten in Arbeitsumgebungen sorgfältig zu planen, Anwender zu schulen und die Bedürfnisse der Arbeiter zu berücksichtigen, um eine effektive und sichere Nutzung zu gewährleisten.

In industriellen Umgebungen, im Baugewerbe oder anderen körperlich anstrengenden Berufen wird das Exoskelet von hTRIUS eingesetzt.

Es unterstützt Mitarbeiter bei schwerer körperlicher Arbeit und ergonomisch anspruchsvollen Tätigkeiten und reduziert gleichzeitig die Belastung von Muskeln und Gelenken, während es die Effizienz steigert.