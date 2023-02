Kornwestheim (ABZ). – Garagen, Carports, Mülleinhausungen, Fahrradschuppen, Gartenhäuschen – all diese Einrichtungen und Anbauten rund um unsere Häuser sind wichtig und nützlich. Schaut man allerdings aus den Fenstern der Wohnung auf sie herab, ist der Anblick in den wenigsten Fällen wirklich schön.

Bevor die Kassettenmodule aufs Dach kommen, ist es sinnvoll, die Fläche mit einer Wasserschutzfolie und einem wurzeldichten Schutzvlies auszulegen. Foto: Helix

Denn bei den Dächern dieser Funktionsbauten bestimmen zumeist Beton, Metall und Teerpappe das Bild. Dabei gibt es die Möglichkeit, die grauen und tristen Flächen in einen ganzjährig bepflanzten Blickfang zu verwandeln. Mit Helix GrünDach bietet das schwäbische Unternehmen Helix Pflanzensysteme nach eigenen Angaben die ideale Lösung für alle, die Flachdächer und Dächer mit einer Neigung von bis zu 25° schnell, sicher und nachhaltig begrünen möchten.

Helix GrünDach ist ein Kassettensystem, das laut Hersteller alle deutschen Baunormen erfüllt und individuell und flexibel zusammengesteckt werden kann. Die einzelnen Module, die aus recyceltem Kunststoff bestehen, haben eine Größe von 57 x 38 cm und sind 8 cm hoch. Sie sind witterungs- und UV-beständig und bringen alles mit, was für eine extensive Dachbegrünung benötigt wird: einen Regenwasserspeicher, der bis zu 38 l/m² und überschüssiges Nass ableitet, eine Substratschicht mit Drainagefunktion, die auch bei Starkregen dafür sorgt, dass das Gewicht des Gründachs nicht auf mehr als 75 kg/m² ansteigt, sowie robuste und an wechselnde Klimabedingungen angepasste Pflanzen. Zur Wahl stehen eine Zusammenstellung mit 15 unterschiedlichen, bodendeckenden Sedum-Arten sowie ein Mix, bei dem Sedum-Pflanzen mit niedrigwachsenden Blühstauden kombiniert werden. Beide Varianten bieten fast das ganze Jahr über Blüten und Farbe.

Bestellen werden kann Helix GrünDach im Internet. Geliefert werden die Kassetten dann per Spedition frei Haus. Bevor sie aufs Dach kommen, ist es sinnvoll, die Fläche mit einer Wasserschutzfolie und einem wurzeldichten Schutzvlies auszulegen. Weitere Vorarbeiten sind nicht notwendig. Anschließend werden die bepflanzten Module einfach nebeneinander platziert und miteinander verbunden. Diese Arbeit ist genauso leicht wie das Verlegen von Klicklaminat. Damit ein Dach bis zum Rand begrünt werden kann, lassen sich die Kassetten bei Bedarf in drei Teile zerlegen. Helix GrünDach kann nach Aussage des Herstellers das ganze Jahr über installiert werden – außer bei Eis und Schnee. Zwei Personen brauchen etwa eine Stunde, um 40 m² zu bestücken. Da die Module bereits bei der Lieferung eine dichte Vegetationsschicht zeigen, verwandelt sich tristes Grau also quasi im Handumdrehen in eine ansehnliche Grünfläche.

Ähnlich einfach wie die Montage des Gründachs gestalten sich Wartung und Pflege. Sedum-Pflanzen sind anspruchslose Dickblattgewächse, die sich besonders gut für eine niedrige, extensive Dachbegrünung eignen. Sie sind winterhart und fühlen sich an warmen und sonnigen Standorten wohl. Ihre fleischigen Blätter dienen als Wasserspeicher und machen die Pflanzen zu wahren Trockenspezialisten. Gegossen werden muss ein so gestaltetes Gründach in der Regel auch in den heißen Sommermonaten nicht. Etwas anders sieht es aus, wenn man sich für den Sedum-Stauden-Mix entscheidet. Zwar sind die ausgewählten Blühstauden äußerst robust, bei sehr lang anhaltender Trockenheit kann hier allerdings schon einmal eine Bewässerung erforderlich sein. Auch benötigen Stauden – anders als die Sedum-Gewächse – im Herbst oder zeitigen Frühjahr einen Rückschnitt.

Mit Helix GrünDach werden aus Beton- und Teerpappe-Flächen aber nicht nur schöne Areale. Die Vegetation leistet zugleich einen Beitrag für den Umwelt- und Artenschutz im bebauten Raum. So filtern die Gewächse beispielsweise Schadstoffe aus der Luft, binden Feinstaub und produzieren Sauerstoff. Zudem bieten sie Vögeln, Schmetterlingen und Bienen Nahrung und Lebensraum und tragen so zur biologischen Vielfalt bei. Da für die Pflanzenversorgung Regen in den Kassetten gespeichert wird, kann darüber hinaus auch das städtische Abwassersystem entlastet werden. Hausbesitzer müssen übrigens keine Angst haben, dass die Dächer unter der Bepflanzung leiden. Das Gegenteil ist laut Helix der Fall: Klima- und Witterungseinflüsse wie UV-Strahlen und starke Temperaturschwankungen werden durch die Vegetationsschicht abgepuffert, so dass die darunter liegenden Bauteile und Materialien gut geschützt sind. Reparatur- und Sanierungskosten können auf diese Weise deutlich reduziert werden. Und sollten doch einmal Arbeiten an der Dachkonstruktion anstehen, ist das nach Aussage des Herstellers kein Problem. Da Helix GrünDach ein abnehmbares Stecksystem ist, bleibt der Zugriff jederzeit möglich.