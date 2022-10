Hier ist das power-Bankett auf der L 208 bei Aumühle-Kuddewörde in Schleswig-Holstein auf beiden Seiten der Fahrbahn verbaut. Es ist je 50 cm breit. Foto: Wallstop

Sie baut einen speziellen, wasserdurchlässigen Beton schnell und wirtschaftlich mit Gleitschalungsfertigern ein. Neben Rechteckprofilen mit und ohne Gefälle hat Wallstop ebenfalls Lösungen mit integrierter Abwasserrinne im Portfolio. Viele Bankette bestehen aus einem Boden-Schotter-Gemisch. Sie sind oft weder ausreichend tragfähig noch langfristig nutzbar, so dass ihre Pflege einen hohen personellen und finanziellen Aufwand erfordert.

Das power-Bankett von Wallstop – hergestellt aus einem speziellen, wasserdurchlässigen Beton – bietet dazu eine dauerhafte und bei jeder Witterung nutzbare, wirtschaftliche Alternative, versichert das Unternehmen. In fünf Arbeitsschritten stellt Wallstop die Bankette her: Zunächst wird das vorhandene Bankett mit einer speziellen Fräse oder einem Bagger abgetragen.

Beim nachfolgenden Rückschnitt des Fahrbahnrandes entsteht eine gerade, lotrechte Asphaltkante, an die das Bankett angebaut werden kann. Nach der Verdichtung des Untergrunds wird das power-Bankett eingebaut. Zuletzt wird der Oberbau hinter dem Bankett per Bagger wieder an die Betonkante angearbeitet. Der Planungsaufwand für diese Arbeiten sei minimal.

Wallstop stellt das Bankett als fugenloses Betonprofil mit Abmessungen von 20 bis 30 cm in der Höhe und 40 bis 110 cm in der Breite her. Durch den Einbau mit Gleitschalungsfertigern sind Tagesleistungen von 1000 m pro Tag auf gerader Strecke möglich. "Das Konzept funktioniert an Autobahnen und Landstraßen, auf gerader Strecke und in Kurven. Auch Kanalschächte oder Leitpfosten können präzise integriert werden", erklärt Pascal Borsch, Leiter Fachbereich Gleitformbau bei Wallstop. Zusätzlich zu einfachen Rechteckprofilen stellt sein Team nach diesem Prinzip auch Profile mit integrierten Abwasserrinnen her.

Das power-Bankett versiegelt die Flächen nicht, denn Wallstop verwendet wasserdurchlässige Betonsorten mit Hohlraumgehalten von etwa 15 Vol.-% und einer hohen Frost-Tausalz-Beständigkeit. Durch die gute Drainage staut sich kein Regenwasser in Richtung Bankett. Dies vermeide auch Aquaplaning. Je nach Rezeptur sei die Tragfähigkeit so hoch, dass das Bankett temporär vom Schwerlastverkehr genutzt werden kann – zum Beispiel als Interimslösung bei der Fahrbahnverbreiterung.

Zusätzlich schütze das power-Bankett die Fahrbahnränder vor Kantenausbrüchen. Für die Straßenmeistereien sei das dauerhaft wartungsarme power-Bankett eine große Entlastung. Zum Beispiel entfällt das regelmäßige Auffüllen des Schotterbettes verspricht Wallstop. Nicht zuletzt hat der Farbunterscheid zwischen Asphalt und Beton auch eine optische Leitwirkung, die zur Steigerung der Sicherheit beiträgt.