Leoben/Österreich . – Trotz schwieriger Marktbedingungen erzielte die Firmengruppe Liebherr im Jahr 2016 den dritthöchsten Umsatz in ihrer Geschichte. Für 2017 deute bislang alles auf einen erneuten Rekordumsatz hin. Das erklärte Stefan Heissler, Direktoriumsmitglied bei der Liebherr-International AG, anlässlich einer Informationsveranstaltung für die Baufachpresse im österreichischen Leoben. Vor Ort gab es zugleich einen Überblick zu den Maßnahmen und Produktneuheiten, auf denen das zu erwartende Wachstum fußen soll. Etwas mehr als 9 Mrd. Euro konnte die Firmengruppe Liebherr im Jahr 2016 erzielen. Der dritthöchste Umsatz in der Geschichte der Gruppe, wie Heissler gegenüber den Pressevertretern in Leoben feststellte. Für das laufende Geschäftsjahr seien die Prognosen noch einmal deutlich besser: "Im Jahr 2017 haben sich die Marktbedingungen analog zur globalen Wirtschaftslage verbessert. Wir erwarten bis zum Abschluss des Geschäftsjahrs 2017 und bis in das Jahr 2018 hinein ein nachhaltiges Wachstum sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern."



Rekordumsatz in Aussicht

Regional zeige sich ein differenziertes Bild. Heissler: "Bedeutende Zuwächse verzeichnen wir in Osteuropa. In Westeuropa werden die Zuwächse etwas moderater ausfallen. Sinkende Umsätze im Mittleren Osten, Afrika und in Amerika konnten wir jedoch mehr als kompensieren." Allein im ersten Halbjahr habe man einen Umsatz von 4,8 Mrd. Euro verzeichnen können, was einer Steigerung von 6,4 % entspricht. "Wenn wir auf das Ende des Geschäftsjahrs 2017 blicken, erwarten wir einen starken Abschluss mit Rekordumsatz. Wir gehen von Zuwächsen in fast allen unseren Sparten aus. Die deutlichsten Zuwächse erwarten wir in den Sparten Erdbewegung, Fahrzeugkrane, Turmdrehkrane, Mining sowie Werkzeugmaschinen & Automationssysteme", sagte Heissler.



Insgesamt rechne man nach derzeitigem Stand mit einem Umsatz zwischen 9,6 und 9,7 Mrd. Euro am Ende des Jahres. Um dieses Wachstum nachhaltig zu sichern, stünden weiterhin Investitionen auf der Agenda der Firmengruppe. Bereits im Verlauf des vergangenen Jahres seien 751 Mio. Euro wieder zurück in die Sicherung und den Ausbau des Geschäfts geflossen. Im Jahr 2017 umfassen die Gesamtinvestitionen in Summe 733 Mio. Euro, erklärte Heissler. Darin inbegriffen sei vor allem das Thema Personal, mithin eine der wichtigsten Ressourcen des Unternehmens, wie er betonte. "Wir rechnen im Jahr 2017 mit insgesamt 2240 neuen Kolleginnen und Kollegen. Damit beschäftigen wir Ende des Jahres voraussichtlich mehr als 44 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit."



Start-Up-Einheiten

Um das Unternehmen auch in Sachen Innovationsfähigkeit nachhaltig aufzustellen, organisiert Liebherr seine Entwicklungseinheiten seit einiger Zeit nach Start-Up-Vorbild. Heissler: "In der gesamten Firmengruppe setzen wir so genannte 'Start-up-Einheiten' ein. Das sind spezielle Expertengruppen, die wie ein Start-up funktionieren und sich um die Entwicklung neuer Produkte und Technologien kümmern." Aus einer solchen Start-Up-Einheit hervorgegangen ist u. a. das Thema 3D-Druck von Flugzeugkomponenten sowie ein intelligentes Kühlsystem für die Hausgeräte-Sparte des Herstellers. Für den Baumaschinenbereich wurde bspw. im Geschäftsfeld Erdbewegung bei der Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH ein neues, intelligentes Beleuchtungssystem in einer Start-Up-Einheit entwickelt. Das System passt sich dem Bereich um einen Radlader an, um Blendungen oder Schattenwurf während der Arbeiten mit der Maschine zu minimieren.