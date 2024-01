Schwerin (dpa). – Aus Protest unter anderem gegen die Agrardiesel-Pläne der Bundesregierung wollen Landwirte am 8. Januar in Mecklenburg-Vorpommern den Autobahnverkehr weitgehend lahmlegen. "Am 8. Januar werden wir alle 62 Autobahnauf- und -abfahrten in Mecklenburg-Vorpommern drei Stunden lang blockieren", sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes jüngst gegenüber Medien. Details wolle der Verband kommende Woche mitteilen. Die Abstimmung mit den Behörden laufe. Die Hansestadt Rostock hat auf ihrer Website eine entsprechende angemeldete Versammlung aufgeführt, die in Bearbeitung sei. Von etwa 3500 Teilnehmern, Schleppern und Lastkraftwagen ist die Rede.

Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hatte der Deutsche Bauernverband zu einer Aktionswoche ab dem 8. Januar aufgerufen. Der Verband richtet sich damit gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer. Auch in den Bundesländern Niedersachsen, Bayern und Hessen sind in den kommenden Tagen Protestaktionen geplant.