Renault Trucks verzeichnet bei den Fahrzeugen über 16 Tonnen in Europa (EU28) in 19 Ländern einen Anstieg der Zulassungen. Der um 0,6 Prozentpunkte angestiegene Gesamtmarktanteil beträgt 9,4 Prozent. Im Segment der Fahrzeuge von 6 bis 16 Tonnen büßte der Hersteller 0,3 Prozentpunkte Marktanteil ein und erzielte 7 Prozent. Foto: Renault Trucks

Der Marktanteil im Segment der Fahrzeuge über 16 Tonnen stieg dabei um 0,6 Prozentpunkte auf 9,4 Prozent. Bei der Elektromobilität festigte Renault Trucks seine Position in Europa mit einem Marktanteil von 24,2 Prozent im Segment der Lkw mittlerer und schwerer Tonnagen. Mit einem Marktanteil von 29, 4 Prozent im Segment der Fahrzeuge über 16 Tonnen sowie einem Marktanteil von 75 Prozent bei den elektrischen mittleren und schweren Baureihen (MHDV), festigte Renault Trucks seine dominante Position auf dem französischen Markt.

Renault Trucks verzeichnet bei den Fahrzeugen über 16 Tonnen in Europa (EU28) in 19 Ländern einen Anstieg der Zulassungen. Der um 0,6 Prozentpunkte angestiegene Gesamtmarktanteil beträgt 9,4 Prozent. Im Segment der Fahrzeuge von 6 bis 16 Tonnen büßte der Hersteller 0,3 Prozentpunkte Marktanteil ein und erzielte 7 Prozent.

Leistungssteigerung in mehreren europäischen Ländern



Im Segment der oberen und mittleren Baureihen wies Renault Trucks in mehreren europäischen Ländern eine Leistungssteigerung auf. Dies war beispielsweise in der Region Mittel-/Osteuropa (Bulgarien, Rumänien, der Ukraine und Ungarn) der Fall (+ 41 Prozent beziehungsweise 1967 Lkw) oder in Deutschland (+ 40 Prozent beziehungsweise 1024 Lkw). Mit einem Marktanteil von 29,4 Prozent konsolidierte Renault Trucks außerdem seine dominante Stellung in Frankreich. Der Nutzfahrzeugmarkt verzeichnete ebenfalls einen Zuwachs, vor allem in Belgien (+ 23 Prozent beziehungsweise 1763 Fahrzeuge) sowie in Großbritannien und Irland (+ 22 Prozent beziehungsweise 3108 Fahrzeuge). Durch die verbesserten Ergebnisse bei den traditionellen Baureihen kann Renault Trucks seinen Übergang zur Elektromobilität gezielt fortsetzen.

2022 stand für Renault Trucks im Zeichen der CO2-freien Mobilität. So wurde am Standort Lyon eine Montagelinie für Kleuster-Lastenfahrräder eröffnet. Dies ermöglicht dem Hersteller zufolge eine agilere und nachhaltigere Lieferung auf der letzten Meile. Darüber hinaus wurde die Produktion von mittelschweren Elektro-Lkw im Renault-Trucks-Werk in Blainville-sur-Orne/Frankreich gestartet.

Elektrische mittlere und schwere-Baureihen



Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr in Europa 24,2 Prozent der Zulassungen im Markt für elektrische mittlere und schwere-Baureihen (MHDV) verzeichnet sowie 379 Renault Trucks E- Tech D und D Wide fakturiert. Im Bereich der Elektromobilität bleibe Renault Trucks in Frankreich mit einem Marktanteil von 75 Prozent bei den elektrischen mittleren und schweren Baureihen (MHDV) weiter Marktführer. 2022 hat der Konzern zudem 268 elektrische Nutzfahrzeuge – E-Tech Master – fakturiert. Bei Renault Trucks sind nach Aussage des Unternehmens bis 2022 mehr als 1700 Bestellungen für Elektrofahrzeuge eingegangen. Ende 2023 wird der Lkw-Hersteller in seinem französischen Werk in Bourg-en-Bresse auch mit der Produktion von elektrisch betriebenen Schwerlastwagen starten. Diese sind der Renault Trucks E-Tech T für den regionalen Verteilerverkehr sowie der Renault Trucks E-Tech C für den städtischen Bauverkehr.

Die Markteinführung der oberen Baureihe von Renault Trucks mit 100 Prozent Elektroantrieb im Jahr 2023 ist ein Bestandteil der Dekarbonisierungsmaßnahmen des Lkw-Herstellers im Gütertransport. Das Angebot reicht von der Studie und Bedarfsanalyse bis hin zur Begleitung bei der Umsetzung und Nutzung. Bis 2030 soll die Hälfte der verkauften Renault-Trucks-Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge sein.

Internationales Geschäft



Der Absatz des Konzerns im internationalen Geschäft steigt nach Angaben der Verantwortlichen nach wie vor stark und ist im Vergleich zu 2021 um 24 Prozent auf 6807 Fahrzeuge angestiegen. Der französische Hersteller konnte in den meisten Ländern weltweit zulegen, wie beispielsweise in Indonesien (10 Prozent), Chile (5,7 Prozent) sowie zahlreichen afrikanischen Ländern. In der Türkei (7,3 Prozent) und in Saudi-Arabien (16 Prozent) habe Renault Trucks außerdem Rekord-Marktanteile verzeichnet.

Bei der Dekarbonisierung des Transportwesens spielt die Einführung eines kreislauforientierten Wirtschaftsmodells für Renault Trucks eine wichtige Rolle. Durch die verlängerte Lebensdauer eines gebrauchten Teils oder Lkw reduziert Renault Trucks die Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen um bis zu 80 Prozent. Dabei handelt es sich um ein beispielhaftes Modell, das auf drei Prinzipien beruht: regenerieren, umwandeln und recyceln. 2022 erneuerte Renault Trucks in seinem Used Trucks Centre in Saint-Priest/Frankreich insgesamt 345 Fahrzeuge aus den Beständen der Kundenflotte und verlängerte so deren Lebensdauer. Die erste so erneuerte Transporterflotte wird Mitte 2023 ausgehändigt, sodass das Unternehmen anschließend eine Bilanz dieser Geschäftsaktivität ziehen kann.