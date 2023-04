Ismaning (ABZ). – Renault Trucks gehört als Nutzfahrzeughersteller zu den Full-Range-Anbietern. Mit dem neuen Renault Trucks Trafic erweitert der Hersteller seine Produktpalette um die zulässigen Gesamtgewichte von 2,8 bis 3,1 t und bietet damit eine Full-Range von 2,8 bis 60 t an.

Der Renault Trucks Trafic ist in Frankreich, Belgien, der Schweiz, den Niederlanden, Irland und Großbritannien bereits seit 2022 auf dem Markt. Nun folgt die Markteinführung in Deutschland: Die Verkaufsteams des deutschen Händlernetzes lernten das neue leichte Nutzfahrzeug kürzlich in Köln kennen.



In Zeiten des wachsenden Online-Handels wurde den leichten Nutzfahrzeugen schon lange eine großartige Zukunft vorausgesagt.

Die Verkaufszahlen der letzten Jahre belegen dies. Der Renault Trucks Trafic kommt in einen dynamischen Markt: boomender E-Commerce, stark gefragte Handwerkeraktivitäten, neue Herausforderungen in der Gastronomie – der Renault Trucks Trafic ist von Nutzfahrzeug-Profis für Profis gemacht.

Als "Red Edition" ist er als Kastenwagen, Kastenwagen mit Doppelkabine, Fahrgestell oder als Kombi erhältlich. Die kurze Version (etwa 5 m Gesamtlänge) ermöglicht das Parken auf einem Standardparkplatz in der Stadt, die niedrige Version (unter 2 m Gesamthöhe) den Zugang zu Tiefgaragen.

Als "Red Edition" gehört der Renault Trucks Trafic zum exklusiven Nutzfahrzeugangebot von Renault Trucks. Schließlich ist die unverwechselbare Renault Trucks-Kennzeichnungstafel am Heck angebracht. Für die Version "Exclusive" sind zusätzliche Ausstattungen und Beklebungen erhältlich.

Der Innenraum des Renault Trucks Trafic Red Edition ist wie ein mobiles Büro konzipiert: Er verfügt über eine Beifahrersitzbank mit umklappbarer Rückenlehne, die einen stabilen und funktionalen Arbeitstisch enthüllt.

Außerdem ist das Fahrzeug auf Wunsch mit einem 4,2-Zoll-Farbdisplay und einem Acht-Zoll-Touchscreen mit Smartphone-Integration sowie einem Induktionsladegerät erhältlich. Der Fahrerbereich weist 88 l Stauraum auf. Für den Renault Trucks Trafic Red Edition stehen vier Motorleistungen (110 bis 170 PS) zur Auswahl. Optional ist er mit einem automatisierten Doppelkupplungsgetriebe für noch mehr Fahrkomfort erhältlich.

Der Renault Trucks Trafic wird inklusive einem drei Jahres-Wartungsvertrag verkauft. Mit der "Red Edition" profitieren die Kunden vom Lkw-Know-how und vom dichten Vertriebs- und Reparaturnetz von Renault Trucks, das etwa 1400 Service- und Verkaufsstellen in Europa umfasst, heißt es seitens des Unternehmens.

Der Hersteller bietet seinen Kunden die Garantie für einen auf die Bedürfnisse der Transportprofis abgestimmten Service: fachkundige Techniker für Wartung und Reparaturen aller Typen von Nutzfahrzeugen aller Gewichtsklassen; schnelle Abholung der Fahrzeuge zu verlängerten, an den Zeitplan der Fahrer angepassten Zeiten; ein rund um die Uhr verfügbarer Pannendienst sowie die Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen, falls das Fahrzeug des Kunden außer Betrieb sein sollte.

Ersatzteile sind gut verfügbar, Reparatur- und Wartungsarbeiten werden von erfahrenen und geschulten Technikern durchgeführt.

Im ParkCafé in Köln wurde der Renault Trucks Trafic dem Händlernetz in Deutschland vorgestellt. 50 Verkäuferinnen und Verkäufer konnten sich ein Bild vom neuen leichten Nutzfahrzeug machen.

Nach einer allgemeinen Einführung, den Besonderheiten und den technischen Details fanden Schulungseinheiten in kleinen Gruppen für die Verkaufsteams statt und sie lernten den Renault Trucks Trafic bis ins Detail kennen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer zeigten sich begeistert, mit dem Renault Trucks Trafic nun auch in diesem Gewichtssegment über ein konkurrenzfähiges Produkt zu verfügen.

Der erste Renault Trucks Trafic in Deutschland ist bereits verkauft: an die Schleifer GmbH, Rohr- und Abwassertechnik aus Köln. "Die Rundumbetreuung ist uns einfach wichtig, Renault Trucks kennt unsere Bedürfnisse", freut sich Daniel Schleifer, Geschäftsführer.