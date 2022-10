Meppen (ABZ). – Auf der bauma präsentiert Ritchie Bros. seinen Weg vom Auktionshaus zum Marktplatz für Branchen-Insights, Dienstleistungen und Verkaufslösungen – Stand B56.402.

Ritchie Bros. begann vor über 60 Jahren als kleines familiengeführtes Auktionshaus und bietet eigenen Angaben zufolge heute eine Reihe von Dienstleistungen für Besitzer, Nutzer und Verkäufer aller Arten von Gebrauchtmaschinen an. Diese Dienstleistungen decken mehrere Phasen im Lebenszyklus der Maschinen ab: vom Erwerb bis zur Entsorgung. Mithilfe von Wartung, Ersatzteilbeschaffung und Datenerhebung würden Kunden zudem bessere und gezieltere Entscheidungen ermöglicht. Die Ursprünge des Unternehmens als Auktionshaus für Baumaschinen prägten die Anfangsjahre, aber vom ersten Tag an habe Ritchie Bros. seine Transformation angestrebt.

Nach drei Jahren der Vorfreude reist Ritchie Bros. diesen Oktober nach München, um an der weltgrößten Baumaschinenmesse teilzunehmen. Das Unternehmen wird seinen Wandel vom Auktionshaus zum umfassenden Dienstleister für den Kauf und Verkauf von Maschinen für die Besucher der bauma präsentieren.

Heute hilft Ritchie Bros. seinen Kunden nicht nur mit Kauf- und Verkaufslösungen, sondern auch mit Markteinblicken, Zustandsanalysen, Flottenmanagementlösungen und vielem mehr, erklärt das Unternehmen. Aus diesem Grund werden mehrere Marken von Ritchie Bros. – einschließlich SmartEquip, Rouse Analytics, Mascus, Marketplace-E und Ritchie Bros. Asset Solutions – auf der bauma vertreten sein.

Im Laufe der Woche können die Besucher der bauma an mehreren Mini-Events am Stand von Ritchie Bros. teilnehmen, darunter am Montag die Inside Edge Live-Podiumsdiskussion "The future of equipment management" und am Dienstag am Workshop "Inventory Management & Price Discovery". Ebenfalls am Dienstag findet die Inside Edge Live-Podiumsdiskussion zum Thema "Global supply and demand trends in construction equipment" statt, am Mittwoch eine weitere Live-Podiumsdiskussionund am Donnerstag ein weiterer Workshop in deutscher Sprache.