München (ABZ). – Ein bestehendes Wohnhaus in München-Großhadern soll im Zuge der Wohnraumverdichtung aufgestockt werden. Das dafür notwendige Öffnen und Abtragen der bisherigen Dachfläche mit unterschiedlichen Aufbauten übernahm die BBM Mahler GmbH & Co. KG laut eigenen Angaben von November 2023 bis Februar 2024.

Rückbau der Dachaufbauten mit dem Abbruchroboter. Foto: BBM Mahler

Nach der Besichtigung der Baustelle erstellte Geschäftsführer Ralph Mahler das Abbruchkonzept und die Gefährdungsbeurteilung. Die Umsetzung lag in der Verantwortung von Projektleiter Noah Kienle. Für die Baustelleneinrichtung wurden auf dem Dach Container- und Lagerflächen hergerichtet, auch das benötigte Arbeitsgerät inklusive Abbruchroboter wurde nahezu komplett auf das Dach befördert.

Um die unterhalb des Daches befindlichen Räume zu schützen, wurde zunächst eine Schutzebene eingebaut. Zahlreiche Flächen wurden mit Bitumenbahnen verschweißt und es wurde eine Notentwässerung installiert, um nach der Dachöffnung die Treppenhäuser vor Witterung und Absturzgefahr zu sichern, zusätzlich wurden Treppen und Geländer mit OSB-Platten verkleidet.

Zunächst wurde die komplette Dachbekiesung abgesaugt. Den Rückbau der darunterliegenden schadstoffhaltigen Bitumendachhaut übernahm die Firma Markus Lutz Bau GmbH.

Danach wurden die Betonsegmentplatten abgehoben und die Ziegelstützpfähle des Dachaufbaus zurückgebaut. Es folgten Abbrucharbeiten der Ziegelattika und das Abschneiden der Betonattika. Hinzu kam der Rückbau von Aufzugsüberfahrten, Kaminen und Maschinenräumen. Dafür wurde regelmäßig der Abbruchroboter eingesetzt. Im Anschluss an die Rückbauarbeiten wurden die vorhandenen Versorgungsleitungen mit Holzkonstruktionen temporär abgedeckt sowie die Dachflächen mit neuen Bitumendichtbahnen als Notabdichtung verschlossen. Aufgrund der winterlichen Temperaturen wurden zusätzlich eine provisorische Aufdachdämmung mit XPS-Dämmung und Steinplatten zum Beschweren aufgebracht.

"Die Umsetzung der Arbeiten erfolgte in streng getakteten Arbeitsschritten", erläutert Ralph Mahler. "Der Rückbau von Teilabschnitten und die umgehende Herstellung der Notabdichtung des Daches erfolgten im Wechsel. Das erforderte eine optimale Koordination aller Gewerke."

Eine besondere Herausforderung stellten die wechselhaften und teilweise extremen Witterungsverhältnisse dar, sie reichten von Schnee über Regen und Wind bis zu frühlingshaften Temperaturen.

Die Arbeiten erstreckten sich auf rund 700 m² Dachfläche. Die Rückbauarbeiten umfassten etwa 150 t Beton, 180 t Mauerwerksabbruch und rund 30 t Schadstoffe, darunter insbesondere die alten Bitumenbahnen. In den etwa 45 Arbeitstagen waren zeitweise bis zu 16 Mitarbeiter zeitgleich im Einsatz.

Der vorgegebene straffe Zeitplan konnte laut ausführendem Unternehmen trotz teils extremer Wetterbedingungen und der zahlreichen Nebenarbeiten bei diesem komplexen Projekt eingehalten werden – zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers.

"Besonders hervorheben möchte ich die Leistung von Projektleiter Noah Kienle", so Ralph Mahler. "Noah hat das Projekt mit all seinen Herausforderungen hervorragend geleitet und mit seiner Kompetenz in jeder Situation überzeugt. Dabei konnte er sich stets auf unser gesamtes Team verlassen, sei es auf der Baustelle oder im Büro. Mein ausdrücklicher Dank gilt jedem Einzelnen für seinen persönlichen Einsatz und natürlich auch unserem Auftraggeber für das entgegengebrachte Vertrauen."

Die BBM Mahler GmbH & Co. KG ist seit 37 Jahren hauptsächlich im süddeutschen Raum, aber auch darüber hinaus erfolgreich am Markt. Zu den Schwerpunkten der Leistungen zählen der Spezialrückbau, Balkondemontagen, Bohren und Sägen sowie die Schadstoffsanierung. Die Firma ist Mitglied im Fachverband und mit dem Q-Zeichen zertifiziert.