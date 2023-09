Der LS 15.17 erreicht bei horizontalem Ausleger 15 m Höhe, durch Auslegersteilstellung bis zu 22 m und stemmt bis zu 1500 kg Höchstlast. Foto: Schwab

Das Kransortiment von Schwab umfasst mehrheitlich große Oben- und Untendreher von Potain mit bis zu 75 m Auslegern für Baustellen, die große Höhen und Reichweiten erfordern. Mit der Ergänzung durch kompakte Schnellmontage-Anhängerkrane ist das Produktportfolio von Schwab komplettiert. Hiermit werden Baustellenbetreiber für Instandhaltungsarbeiten, Industriemontagen, Hallenbauten, Solarpanel-Installationen, Dach- und Holzarbeiten, Reparaturen, kleinere Bauarbeiten und Renovierungen fokussiert.



Seit 2020 ist die Schwab in der D-A-CH Region Hauptimporteur der MiDi Anhängerkrane von MiDi Cranes. Seither haben sich die Krane schnell einen Namen gemacht. Dieser Erfolg beruht nicht zuletzt auf dem guten Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zu anderen Kranen dieser Sparte.

Auch das neue Modell der MiDi Serie, der LS 15.17, integriert Leistung und Kapazität in einem kompakten Kran, der auch in Bereichen mit beschränkter Zugänglichkeit aufgebaut werden kann. Er erreicht bei horizontalem Ausleger 15 m Höhe, durch Auslegersteilstellung bis zu 22 m und stemmt bis zu 1500 kg Höchstlast. Dabei ist der Kran so ausgelegt, dass er zusammen mit dem zugelassenen Fahrwerk (RD-Road) die Anhängerlast von 3500 kg nicht übersteigt. Er kann also mit einem leichten Fahrzeug (Klasse B+E) mit zulässiger Anhängerlast bis 3500 kg transportiert werden. Für den Betrieb ist ein gängiger 230-Volt-Haus-Anschluss ausreichend.

Alle Modelle sind mit einer hydraulischen Teleskopauslegerkonstruktion ausgestattet, die es ermöglicht, die Reichweite je nach Bedarf anzupassen. Sie verfügen auch über eine Vielzahl von Anbaugeräten, wie zum Beispiel Greifer, Haken oder Palettengabeln, um verschiedene Lasten zu handhaben.

Der Aufbau ist sehr schnell möglich. Unterstützt durch den hydraulischen Aufbau von Turm und Ausleger mittels Funkfernsteuerung, benötigt eine Person laut Schwab auch alleine dafür nur etwa 15 Minuten.

"Wir sind überzeugt, dass der LS 15.17 eine großartige Ergänzung unserer MiDi-Flotte ist und unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten bietet, ihre Hebe- und Transportaufgaben effizient zu erledigen. Wir freuen uns, diesen leistungsstarken Anhängerkran seit 2023 im Portfolio zu haben", so Lars Holzhey, Geschäftsführer bei Schwab.

Die Schwab Gruppe besteht seit fast50 Jahren als Spezialist für Verkauf, Vermietung und Service rund um Baumaschinen und Baugeräte. Hierfür steht das Unternehmen an vier Standorten in Dettenheim, Heidelberg, Grünstadt und Pforzheim zur Verfügung. Interessierte können MiDi-Modelle und passendes Zubehör auf den diesjährigen Platformers' Days vom 8. bis 9. September in Karlsruhe (Stand F 240) sehen.