Auf rund 340 neugestalteten Quadratmetern präsentiert Schöck seine wichtigsten Neuheiten und Produkthighlights rund um die Themenkomplexe Neubau, Sanierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Abb.: Schöck Bauteile

Baden-Baden (ABZ). – Schon immer ging es bei Schöck laut Unternehmensangaben darum, das Bauen moderner zu machen. Auch im Jahr 2023 hat die Firma einiges vor und verspricht spannende Produktneuheiten und Services für Neubauten und die Sanierung. Auf dem offen gestalteten BAU-Messestand stehen Information, professionelle Beratung sowie Inspiration an erster Stelle.

Die Vorbereitungen sind beim Bauproduktehersteller aus Baden-Baden bereits in vollem Gange: auf rund 340 neugestalteten Quadratmetern präsentiert Schöck seine Neuheiten und Produkthighlights rund um die Themenkomplexe Neubau, Sanierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. "Die Fachbesucher haben gleich mehrere Gründe bei uns vorbeizuschauen und sich mit frischen Ideen inspirieren zu lassen", erklärt Mike Bucher, Vorstandsvorsitzender von Schöck. Zum einen ist unser Messestand in komplett neuem Design an sich schon ein Highlight. Zum anderen zeigen wir für unseren Klassiker Isokorb eine Reihe von interessanten Neuheiten.

Das Produkt Isokorb wird im April 40 Jahre alt. Anlass für die Produktentwickler nach eigener Aussage, um das Original noch einmal zu toppen: zum besten und einfachsten Isokorb aller Zeiten. Zur richtigen Zeit die richtigen Hebel angesetzt, ist Schöck mit Isokorb für jede Anwendung sowohl bauphysikalisch wie auch beim Einbau immer einen Schritt voraus. Der neueste Beweis feiert auf der BAU Premiere: der optimierte Isokorb für Attika-Lösungen. Zudem stellt Schöck auf der BAU weitere Produktneuheiten vor: Für den Anwendungsbereich Tiefgarage demonstriert Schöck, wie Gestaltungsanspruch, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit elegant mit den Produkten Sconnex und Combar in Einklang gebracht werden können. Neues gibt es auch bei Sconnex Typ P, einem Wärmedämmelement für die Stütze. Dieses bietet künftig weitere Produktgeometrien und dadurch Architekten und Planern deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten, versichert Schöck. Interessierte finden das Unternehmen auf der BAU in Halle A1 am Stand 402.