In der Behandlung von pastösen mineralischen Abfällen setzt das Unternehmen seit einiger Zeit am Standort Dresden den neusten Hyundai-Radlader HL960A XT mit verlängertem Hubgerüst und Hochkippschaufel erfolgreich ein. Auf Betreiberwunsch wurde der vom Vertragshändler Tecklenborg Baumaschinen aus Leisnig gelieferte Radlader mit einer Schutzbelüftungsanlage ausgerüstet. Aufgabe des jährlich rund 600 Stunden leistenden Radladers ist die Verladung von Produktionsabfällen zur Weiterverarbeitung oder Deponierung. Wartungs- und Reparatur-Arbeiten übernimmt Tecklenborg in enger Absprache mit dem Kunden. Ergonomie, Kraftstoffverbrauch und das Preis-Leistungs-Verhältnis haben zur Beschaffung des südkoreanischen Radladers geführt.



Die HLA-Serie stellt im Leerlauf den Motor ab. Die Betriebsart und die Zeit, die der Motor "leer" läuft, sind vom Fahrer einstellbar. Auch das Standard-Fünf-Gang-Getriebe mit Überbrückungskupplung reduziert den Kraftstoffverbrauch. Die ECO-Anzeige ändert ihre Farbe mit dem Motordrehmoment und der Kraftstoffeffizienz. Außerdem werden Kraftstoffverbrauchswerte wie Durchschnittsverbrauch und Gesamtverbrauch überwacht und angezeigt. Das ECO-Fahrpedal unterscheidet zwischen sparsamem Betrieb und Leistungsbetrieb – im Sparbetrieb ist der Kraftstoffverbrauch deutlich niedriger.