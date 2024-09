Memmingen (ABZ). – Goldhofer mit Sitz in Memmingen ist eigenen Angaben zufolge bekannt für seine robusten und innovativen Transportlösungen, die weltweit im Einsatz sind und bietet eine Palette an Produkten, die für die Herausforderungen in der Transportbranche entwickelt wurden. In den USA hat Goldhofer seine Präsenz durch die Erweiterung seines Händlernetzwerks und die direkte Kundennähe deutlich gestärkt.