Die Maschine des Typs MSS 802i EVO hat Kleemann laut eigener Aussage für wechselnde Herausforderungen in unterschiedlichen Einsatzgebieten konzipiert. Foto: Kleemann/Wirtgen

Während in der Kiesgrube Sand und feinkörniges Material anfallen, ist im Recycling das Sieben von Bauschutt und Gleisschotter gefragt. Auch für das Aufbereiten von Mutterböden, die oftmals besonders bindig sind, wird die Anlage genutzt.

Das Modell MOBISCREEN MSS 802i EVO kommt mit Gesteinsmaterial von ganz fein bis sehr grob und mit allen Arten von Verschmutzungsgraden zurecht und ist damit für alle anfallenden Herausforderungen geeignet, verspricht der Hersteller.

Ein Beispiel für den Kiesabbau: "Hier haben wir viel Sand und einen verhältnismäßig kleinen Anteil Steine. Das heißt, das Seitenband fürs Feinkorn muss echt schuften. Andere Siebanlagen können dabei schon an ihre Grenzen. Für die neue ist das kein Problem", sagt André Krebs, Inhaber der Ernst Krebs GmbH & Co. KG. Vorteilhaft sei außerdem, dass der Siebkasten sich um mehr als 20 % steiler einstellen lässt als vergleichbaren Anlagen.

Effektiver Schneideffekt

Das sorge für einen effektiven Schneideffekt bei der Materialtrennung von feinem Material wie Sand und für mehr Leistung. Auch der große Aufgabetrichter trägt zur Flexibilität bei. Die Trichterrückwand und die Einfüllhilfen sind variabel klappbar, sodass die Beschickung von unterschiedlichen Höhen sowie beiden Seiten und von hinten möglich ist.

Der Siebbelagswechsel ist auch im Unterdeck vergleichsweise einfach, denn der Nutzer kann den Siebkasten horizontal stellen. Die Siebparameter sind präzise einstellbar und auch der Umbau, beispielsweise von drei auf zwei Endkörnungen, ist unkompliziert, erläutert Kleemann.

Unkomplizierter Transport

Ebenso gehe der Transport von einem Einsatzort zum anderen schnell und unkompliziert vonstatten, denn die Austragsbänder lassen sich einklappen – und das ohne die Demontage von Teilen. Durch die stufenlose Fahrsteuerung kann der Nutzer die Anlage präzise in Position bringen. Zudem gestalte sich die Display-Bedienung denkbar einfach und sicher. So sind bei der Variante MSS 802i EVO relevante Funktionen aus sicherer Entfernung regelbar. Das Display kann zudem an der Maschine umgesteckt werden.

Der Anwender steht damit immer in der Nähe der Funktion, die ausgeführt wird. Somit gehört das erschwerte Bedienen von Hebeln, die versetzt zum klappenden Bauteil angeordnet sind, der Vergangenheit an. Auch die Bedienung während des Rüstens und des Services wird so vereinfacht.

"Man merkt einfach, dass hier in der Entwicklung wieder genau geschaut wurde, was in der Praxis das Arbeiten effektiver macht. So geht alles schneller von der Hand, Rüstzeiten werden reduziert und der Output ist größer. Das rechnet sich unterm Strich", betont Krebs.