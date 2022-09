Was dem Unternehmen zufolge sofort ins Auge fällt: das extra abgeschrägte Heck, das für eine Verlängerung der Auffahrrampe und damit einen extrem flachen Auffahrwinkel sorgt. So gelinge das Auffahren von Maschinen auch mit sehr geringer Bodenfreiheit.



Weitere Hingucker seien die unterschiedlich wählbaren Rampenlösungen – mal als Gitterrampe für dreirädrige Fahrzeuge, mal als verlängerte und raffiniert faltbare Auffahrrampe. Alle Rampen sind optional in aufschwenkbarer Ausführung erhältlich, um eine Beladung durch den Gabelstapler zu ermöglichen. Eine massive Unterkonstruktion, speziell profilierte und feuerverzinkte Stahl-Bordwände sowie praxiserprobte Mehrwertoptionen zeichnen den BM aus, verspricht Sigg. Interessierte können die Anhänger aus dem Sigg-Sortiment auf der Website konfigurieren – und finden das Unternehmen auf der Nürnberger Messe in Halle 7 am Stand 7-104.