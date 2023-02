Zur Notentwässerung bei geringer Aufbauhöhe dient laut Hersteller der SitaTrendy Anstauring. Foto: Sita Bauelemente

Hier leisten die schwarzen SitaMore und SitaTrendy Anstauringe der Sita Bauelemente eigenen Angaben zufolge in der Not ganze Entwässerungsarbeit. Eine Notentwässerung ist Pflicht, auch bei geringer Höhenverfügbarkeit. Mit den neuen Anstauringen für diverse Sita Gullys kommt demnach eine smarte Problemlösung. Die schwarzen PE-HD-Rohre mit dem mehrlippigen EPDM-Dichtring werden in den Gullytopf eingesetzt, um die gewünschte Anstauhöhe zu erzielen. 300 mm hoch können sie bauseits einfach nach Wunsch auf Länge gekürzt werden. Der SitaTrendy Anstauring ermöglicht laut Hersteller Anstauhöhen von 85 bis 260 mm, der SitaMore Anstauring für die Serien SitaStandard, SitaIndra und SitaMulti ist bei 20 bis 260 mm einsetzbar.

Gründachtauglich werden sie durch eine eingefräste Nut zur Aufnahme und Fixierung eines Kiesfangs. Dieser wird einfach in die Nut eingeklickt, um das Ablaufsystem vor Fremdkörpereintrag zu schützen. Gefertigt aus schwarzem PE-HD, robust gegen UV-Strahlung und andere Umwelteinflüsse, sind die dunklen Bauteile im Gründachschacht quasi unsichtbar, erklärt der Hersteller.