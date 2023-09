Für braun-steine liegt ein wesentlicher Beitrag zu einem besseren Stadtklima in Produkten, die Grün und Wasser viel Raum lassen. Foto: braun-steine

Amstetten (ABZ). – Steigende Temperaturen und Starkregen in der Stadt – das sind Themen, die Stadtplaner und Bauausführende gleichermaßen beschäftigen. Für braun-steine liegt ein wesentlicher Beitrag zu einem besseren Stadtklima in Produkten, die Grün und Wasser viel Raum lassen. So bieten der Längsrasenfugenstein mit Vario-Funktion und der ARENA Rasen- und Drainfugenstein der Flora Platz zum Wachsen. Dank innovativer Verzahnungen entstehen stabile Flächen mit grünen Fugen, die das Niederschlagswasser auf natürliche Weise speichern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt findet sich bei braun-steine im Thema Upcycling. Produkte mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" wie REDOTTO-RC und LAMBADA FORTRE gewährleisten das Einhalten strenger Kriterien in Bezug auf Ressourcenschonung, Auswirkungen auf die Umwelt, Reduktion von Emissionen und ökologische Verträglichkeit.

Eine der effektivsten Maßnahmen, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen, ist die Pflanzung von Bäumen. Sie haben es im beengten Stadtraum allerdings schwer. Eine innovative Lösung bietet hier das ARPANA Baumquartier. Mit einer in der Größe variablen Pflanzgrube, welche die Wurzeln schützt und lenkt, einem zentralen Bewässerungssystem und einer optimalen Wasser- und Luftspeicherkapazität schafft es beste Voraussetzungen für gesunde Stadtbäume mit einer kräftigen Wurzelarchitektur. Weitere Bausteine im "Klimapaket" von braun-steine sind die begrünbaren Mauern, die Entwässerungsrinnen, reduzierte Pflastersteindicken und ein Spektrum heller Farbtöne, welche Sonnenstrahlen laut Unternehmen besser reflektieren als dunkle.