Kompakte, leistungsstarke Maschinen und passende Anbaugeräte wie hier ein Planierbalken sind im Garten- und Landschaftsbau obligatorisch. Beutlhauser bietet ein breites Portfolio und berät zu Elementen der Sonderausstattung, die die Arbeit deutlich erleichtern können. Der GaLaBauer Artinger aus Obertraubling hat sich beispielsweise für einen Schwenkrotator RC4 von Rototilt entschieden. Lesen Sie hierzu auch unseren Bericht "Bedürfnisse . . ." auf Seite 9. Foto: Beutlhauser

"Wir verfolgen das Ziel, sämtliche Schritte der Prozesskette beim Kunden abzudecken, um diese möglichst effektiv zu unterstützen.

Dazu zählen neben dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtmaschinen auch der Baugeräte-, Werkzeuge-, Verbrauchs- und C-Artikelverkauf, die Miete sowie der Service und auch unsere digitalen Lösungen wie Maschinensteuerungen und Vermessungstechnik der neuesten Generation", verdeutlicht Geschäftsführer Matthias Burgstaller und verweist auf das Beutlhauser-Prinzip "Alles aus einer Hand". Kunden sparen sich Zeit und Wege, weil sie auf einen zentralen und kompetenten Ansprechpartner zurückgreifen können.

Eine wesentliche Komponente im Produktportfolio für den GaLaBau stellt leistungsfähige Technik dar. Im Baumaschinenbereich liegt der Fokus auf kompakten Maschinen. Ein Beispiel von vielen: Kürzlich hat Beutlhauser die Stadtgärtnerei Passau mit einem neuen Avant 755i beliefert. Ausgestattet mit einer Topfzange holt er beispielsweise die Kübelpflanzen in ihren schweren Trögen aus dem Winterquartier und hilft beim Verladen des "mobilen Grüns" im innerstädtischen Bereich. Mit einer Krokodilschaufel wird er auf dem Gelände der Stadtgärtnerei für Kompostierarbeiten genutzt, mit einer Staplergabel kann er Transportboxen verladen. Anbaugeräte wie eine Kehrmaschine, eine Umkehrfräse oder ein Schneeschild erweitern die Einsatzbereiche.

Auch die Artinger GmbH & Co. KG mit Sitz in Obertraubling schätzt die Expertise von Beutlhauser und nutzt das breite Portfolio. Neben Baugeräten bezieht der GaLaBau-Betrieb insbesondere kompakte Baumaschinen von Beutlhauser. Ein besonderer "Hingucker" ist beispielsweise der Liebherr-Mobilbagger A 913 Compact in grüner Sonderlackierung. Stammfahrer Daniel Weiss durfte sich die Maschine selbst zusammenstellen und hatte bei der Ausstattung insbesondere auf Faktoren wie Komfort und Sicherheit geachtet. Ausgestattet wurde der Bagger neben diversen Anbaugeräten mit einem Schwenkrotator RC4 von Rototilt. "Das macht uns sehr flexibel. Ich kann den Löffel um 360 Grad drehen und gleichzeitig schwenken.

Die Aufgaben im GaLaBau sind vielfältig. Die Stadtgärtnerei Passau nutzt für sämtliche Verladearbeiten den Multifunktionslader 755i von Avant, der dabei seine Kraft und Wendigkeit ausspielt. Angeschafft wurde er über Beutlhauser. Foto: Beutlhauser

Mit dem Greifmodul kann ich Gegenstände aus dem Weg heben, ohne dass eine zweite Person helfen muss. Zudem können durch den hydraulischen Schnellwechsler alle Anbaugeräte ohne außen liegende Schläuche angebaut werden, wodurch Schäden durch Hängenbleiben an Bäumen vermieden werden", fasst Weiss die wichtigsten Vorteile zusammen.

Grundsätzlich stehen im GaLaBau Qualität und Effizienz der Arbeiten in direktem Zusammenhang mit dem richtigen Werkzeug.

"Von Stampfern und Winkelelementzangen über Markierspray, Hebezeug und Hebetechnik bis hin zur Vermessung und zur Sicherheit beim Transport, beim Laden und der Lagerung von Lithium-Akkus: Unser Baugeräte-Angebot ist so konzipiert, dass wir für nahezu jeden Arbeitsschritt im GaLaBau die passenden Geräte und Lösungen bieten können", betont Michael Lemm, Vertriebsleiter Baugeräte bei Beutlhauser.

Auch die Sparte Kommunaltechnik steht in engem Austausch mit der GaLaBau-Branche und mit Kommunen, die Ausstattung für die Pflege öffentlicher Grünanlagen oder den Winterdienst benötigen. Als Unimog-Generalvertreter in Oberbayern, Niederbayern, Oberfranken und Thüringen bietet Beutlhauser laut eigener Aussage eine umfassende Beratung zu allen Themen rund um Kauf, Leasing oder Finanzierung eines Unimog sowie den spezifischen Anbau- und Aufbaugeräten. Dazu zählen unter anderem Mähgeräte, Bankettfertiger und Gießanlagen. Daneben stellt Beutlhauser mit dem Boki und dem Muli von Reform kleinere Alternativen zum Unimog bereit, die oft bei Landschaftsgärtnern im Einsatz sind. Einen Einblick in das gesamte Leistungsspektrum bietet Beutlhauser anlässlich der GaLaBau vom 11. bis 14. September 2024 in Nürnberg in Halle 7, Stand 432 sowie Live-Produktvorführungen im Außengelände EM9.