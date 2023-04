Wiesbaden (dpa). – Die Baupreise in Deutschland haben weiter angezogen. Immerhin verlangsamte sich der Preisanstieg im Februar etwas, wie aus den jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Nach Angaben der Wiesbadener Behörde lagen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in dem Monat um 15,1 Prozent über dem Niveau von Februar 2022. Im vorherigen Berichtsmonat November hatte der Zuwachs binnen Jahresfrist noch 16,9 Prozent betragen. Im Vergleich zum November 2022 erhöhten sich die Baupreise im Februar 2023 um 2,7 Prozent. Besonders groß war der Preisanstieg bei Arbeiten am Dach (plus 17,1 Prozent). Erdarbeiten waren im Februar des laufenden Jahres 14,9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, Mauerarbeiten verteuerten sich um 12,7 Prozent. Ein Grund für die gestiegenen Kosten ist, dass Baumaterialien sich teilweise stark verteuert haben. Alle Preisangaben beziehen sich nach Angaben des Bundesamtes auf Bauleistungen einschließlich Mehrwertsteuer, teilte die Bundesbehörde nun mit.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Konjunkturentwicklung bestellen

Themen Newsletter Statistik bestellen