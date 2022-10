Die STIHL MS 162 ist mit einem STIHL 2-MIX-Motor ausgestattet. Foto: Stihl

Der Stopptaster vereinfache zudem das Starten nach kurzen Pausen. Das Antivibrationssystem reduziert die Übertragung von Schwingungen und schont so die Kräfte des Anwenders. Die Motorsäge ist mit einem STIHL 2-MIX-Motor mit 1,2 kW Leistung ausgestattet. Dabei sorgt die Sägekette STIHL 3/8" Picco Micro Mini (PMM3) laut Hersteller für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild und gewährleistet ein effektives und präzises Arbeiten. Details wie die seitliche Kettenspannung und halbtransparente Tanks für Kraftstoff und Kettenhaftöl runden die Ausstattung der neuen STIHL MS 162 ab. Die neue Säge ist als Basisversion MS 162 und als Komfortversion MS 162 C-BE mit Kettenschnellspannung und STIHL ErgoStart verfügbar. Sie führt damit eine neue Baureihe an, die das Stihl Sortiment der Benzinmotorsägen im Einstiegsbereich in den kommenden Jahren schrittweise erneuern wird. Stihl ist in Halle A1 an Stand A1.327 auf der bauma zu finden.