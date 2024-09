Ausgestattet mit bis zu zwei separat erhältlichen STIHL AL 301-4 Ladegeräten ermöglicht die neue STIHL CB 1 Ladebox auch am Einsatzort das verlässliche mobile Laden von bis zu acht Akku-Packs aus dem STIHL AP System. Foto: Stihl

Die robuste, aus Aluminium bestehende Box lässt sich unkompliziert, flexibel und platzsparend am Fahrzeug montieren – beispielweise unter oder auf der Pritsche oder dem Anhänger – und kann mit bis zu zwei separat erhältlichen Mehrfachladegeräten AL 301-4 von Stihl ausgestattet werden.

Diese branchenweit derzeit einzigen für das Laden von Akkus auf einem Fahrzeug zugelassenen Geräte ermöglichen auch am Einsatzort das verlässliche mobile Laden von bis zu acht Akkus-Packs aus dem STIHL AP-System, versichert der Hersteller. Dabei sorgt die Verriegelung der Akkuschächte während der Fahrt für einen festen Halt und gewährleistet den sicheren Transport der Akkus. Diese sind dank der IPX4-Zertifizierung der STIHL CB 1 außerdem von allen Seiten vor Spritzwasser geschützt.

Vor Ort wird die kompakte Box einfach mit einem zentralen Stecker an einen 230-Volt-Hausanschluss angeschlossen und versorgt so alle eingebauten Ladegeräte mit Strom. Und auch nach Feierabend ist das zeitaufwändige Ausladen der Akkus nicht mehr erforderlich. Diese können einfach in der abschließbaren Box verbleiben und werden dort über Nacht geladen. Damit steht am nächsten Morgen dem sofortigen Start in den Arbeitstag nichts im Wege.

Das Unternehmen stellt aus auf der GaLaBau in Halle 4, Stand 632.