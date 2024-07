Johannes Kalmbach führt die neue Akku-Kettensäge GKE 18V-40 Professional vor – ab September soll sie erhältlich sein. Foto: Cornelia Rachow

Leinfelden-Echterdingen (cr). – "Das Thema Gesundheit ist uns unheimlich wichtig – es hat natürlich auch eine rechtliche Komponente", führte Dr. Manuel Roy, Pressesprecher von Bosch Power Tools in die Vorträge zu den Themen Staub und Akku-Technologie ein. Er begrüßte die Pressevertreter am Stammsitz des Unternehmens in Leinfelden-Echterdingen.

Der Bosch ProCore18V+ Akku mit neuer Zell-Technologie ist seit Kurzem erhältlich. Bosch ist eigenen Aussagen zufolge weltweit der erste Anbieter, der die Vorteile des sogenannten Tabless-Designs von Akku-Zellen in 18-Volt-Akkus für kabellose Elektrowerkzeuge nutzbar macht. Mit der Einführung des ProCore18V+ mit 8 Amperestunden steigert Bosch demnach die Laufzeit der Hochleistungs-Akkus der ProCore18V-Serie und ermöglicht Anwendern in Handwerk und Industrie einen Effizienzschub. "Etwa 15 Prozent Mehrkosten bei etwa 71 Prozent längerer Laufzeit", erläuterte Andreas Gonser, Senior Expert – Li-ion cell technology von Bosch Power Tools. Diesen Vergleich zog er zu dem bisherigen ProCore18V-Akku mit gleicher Kapazität heran. Das zahle sich für Profis vor allem bei anspruchsvollen Anwendungen mit Biturbo-Geräten aus, den leistungsstärksten Akku-Werkzeugen von Bosch; zum Beispiel beim Bohren großer Bohrdurchmesser mit dem Bohrhammer oder beim Sägen großer Schnitttiefen mit der Kapp- und Gehrungssäge. Grundlage der Effizienzsteigerung sind Akku-Zellen des Typs 21 700 mit sogenanntem Tabless-Design. Bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus verfügt jede einzelne Akku-Zelle im Inneren auf beiden Seiten über ein schmales Anschlussband der Anode und der Kathode, englisch "Tab". Diese Engstelle, durch die der Strom fließen muss, trägt zum Zellwiderstand bei. Dadurch entsteht Wärme. Damit der Akku insbesondere bei Hochleistungsanwendungen nicht überhitzt, schaltet das Gerät ab und die verbleibende Energie im Akku kann nicht vollständig genutzt werden. Bei Tabless-Zellen fließt der Strom dagegen nicht nur über einen Tab, sondern über unzählige Pfade auf beiden Seiten entlang der gesamten Länge von Anode und Kathode. Dieses neue Design senkt laut Gonser den Widerstand jeder einzelnen Zelle um etwa 50 Prozent und damit den des gesamten Akku-Packs maßgeblich. "Der Akku wird nicht so warm", sagte der Experte.

Darüber hinaus ist der ProCore18V+ mit allen Geräten des Professional 18V Systems und der herstellerübergreifenden AmpShare-Allianz kompatibel.

"Gerade die jüngeren Anwender sagen deutlich 'dafür riskieren sie ihre Gesundheit nicht`", sagte Christoph Bühlen. Gemeinsam mit Patrick Schlauch informierte er zum Thema "staubarm arbeiten". Er beschrieb, dass jüngere Arbeitnehmer, aber auch die BG Bau heute deutlich sensibler mit dem Thema umgingen, als es in früheren Jahren der Fall gewesen sei. Mit dem GAS 18V-12 MC Professional wächst das Sortiment jetzt um den ersten M-Klasse-Sauger im Professional 18V System. Er soll sich damit beispielsweise auch für die Absaugung von Quarzstaub, der unter anderem bei der Bearbeitung von Beton entsteht, eignen. Eine staubarme Umgebung schone darüber hinaus auch Werkzeug und Zubehör, erlaubt eine freie Sicht auf das Werkstück und präziseres Arbeiten. Der Nass-/Trockensauger GAS 18V-12 MC Professional biete Profis die Flexibilität und Kompaktheit eines mobilen Geräts in Kombination mit der hohen Leistung eines Kabelsaugers. Er filtert mittels M-Klassifizierung zuverlässig 99,9 Prozent des Staubes und ist nach IPx4 staub- und spritzwassergeschützt. Mittels leistungsstarkem Biturbo-Motor arbeite er, betrieben von einem Akku, mit einem Luftstrom von bis zu 30 Litern pro Sekunde. Sollte der Luftstrom unter 20 Liter pro Sekunde fallen – etwa bei verstopftem Filter – warnt die integrierte Volumenstromüberwachung den Anwender sowohl akustisch als auch optisch. Einzigartig im Markt ist laut Bosch-Experten die antistatische Ausstattung des GAS 18V-12 MC Professional: Elektrische Aufladung wird über die Bauteile so abgeleitet, dass weniger Staub hängenbleibt, und alle Staubpartikel zuverlässig in den Behälter beziehungsweise den Entsorgungssack gesaugt werden. Darüber hinaus ist auch der Anwender vor Entladung geschützt. Das Netto-Volumen beträgt acht, bei Nasssaugen 6 Liter. Besonders komfortabel soll die Arbeit mit dem GAS 18V-12 MC Professional im Auto-Start-Modus sein. Der mitgelieferte Sender GCT 30-42 Professional wird dazu am Elektrowerkzeug angebracht und schaltet den Sauger dank Vibrationserkennung automatisch ein und aus. "Wir wollen die harte Arbeit leichter gestalten", betonte Schlauch. Außerdem sei der GAS 18V-12 MC Professional in Kombination mit bestimmten Bohrhämmern plus Staubabsaugung mit einer Arbeitsschutzprämie der BG Bau-förderfähig.

Das breite Sortiment umfasse aber auch spezielle Staubabsaugungen fürs Bohren und Meißeln inklusive Absaugbohrern und -meißeln, Absaughauben für Winkelschleifer sowie unterschiedliche Nass-/Trockensauger, die per Click & Clean-System direkt und ohne Adapter ans Elektrowerkzeug angeschlossen werden. Darüber hinaus biete Bosch für staubarmes Arbeiten mit Akku-Geräten jetzt eine Auto-Start-Nachrüstlösung für alle bestehenden kabelgebundenen Sauger im Sortiment – sowie markenübergreifend darüber hinaus: das Auto-Start-Set aus Sender GCT 30-42 Professional und Empfänger GCA 30-42 Professional.

Messtechnik

Nach den Vorträgen ging es für die anwesenden Medienvertreter auf zu sieben unterschiedlichen Stationen, an denen die neuesten Produkte des jeweiligen Segments gezeigt wurden und teils selbst getestet werden konnte. An der Station "Messtechnik" ging es vor allem um drei neue Nivelliergeräte – die 360°-Linienlaser GLL 18V-120-33 CG Professional und GLL 80-33 G Professional sowie der Kreuzlinienlaser GLL 20-22 G Professional. Sie sollen Profis im Handwerk künftig präzises Ausrichten im Innenbereich, etwa beim Installieren von Trockenbauwänden und abgehängten Decken, beim Verlegen von Fliesen und Leitungen sowie beim Einbau von Schränken erleichtern. Mit grünen Laserlinien, die bis zu viermal besser sichtbar sind als rote vergleichbarer Geräte, arbeiten Gewerke wie Trockenbauer, Elektriker, Installateure und Schreiner auch in hellen Umgebungen und auf größere Distanzen exakt in der Horizontalen und Vertikalen. Die 360°-Linienlaser GLL 18V-120-33 CG Professional und GLL 80-33 G Professional projizieren jeweils eine horizontale und zwei vertikale Linien und sind für eine hohe Reichweite von 120 beziehungsweise 80 Zentimeter Radius mit Laser-Empfängern kompatibel. Die Geräte sollen im September auf den Markt kommen.

Außerdem ging es um die Verbesserungen am Multidetektor GMS 120-27 Professional. Die Bedienung soll mittels verbessertem User Interface mit vereinfachter Modi-Auswahl und Ergebnisanzeige komfortabler sein.

Der Multidetektor GMS 120-27 Professional soll Nichteisenmetalle zuverlässig bis zu einer Tiefe von 12 Zentimetern, Eisenmetalle bis 10 Zentimetern, stromführende Leitungen bis 5 Zentimetern und Holz bis 3 Zentimetern orten. Das soll Anwendern in Handwerk und Industrie mehr Sicherheit beim Bohren geben. Darüber hinaus ist der Multidetektor durch ein stoßfestes Gehäuse geschützt. Ihn soll man bereits in diesem Monat beim Händler bekommen.

Geräte für Freizeit & Lifestyle

An dieser Station fand sich einiges rund um das Thema Camping. Aber auch Farbsprühsysteme für den Heimwerker-Bereich.

Gartengeräte

Die Akku-Kettensäge GKE 18V-40 Professional liegt erstaunlich leicht in der Hand. Ihr Akku-Betrieb soll Profis wie Zimmerern und Facility Managern die Arbeit erleichtern, wie zum Beispiel das Kürzen von Balken, das Zuschneiden von Bauholz oder das Kappen dicker Äste. Die Säge arbeitet deutlich leiser als benzinbetriebene Geräte – und ohne Seilzug auf Knopfdruck. Das soll die Rüstzeiten minimieren und darüber hinaus das Gehör und die Nerven schonen. Auch Arbeiten in Innenräumen, etwa beim Aus- und Umbau von Dachstühlen oder Renovierungsarbeiten in Fachwerkhäusern, sollen möglich sein, weil keine Abgase entstehen. Das Gerät soll ab September in den Handel kommen. Die Länge der Führungsschiene beträgt 40 Zentimeter. Durch den robusten Krallenanschlag aus Metall lasse sich die Säge bei jedem Schnitt gut ansetzen und kontrolliert führen. Für kontinuierliches Sägen und ein sauberes Schnittergebnis selbst unter starker Belastung wie bei Hartholz oder hohen Schnittfrequenzen sorgt die OptiCut-Funktion: Sie erkenne ein mögliches Stocken vorab und passe das Drehmoment und die Geschwindigkeit automatisch an. Bei einem Rückschlag stoppt die Motorbremse das Gerät und minimiert so das Verletzungsrisiko. Zur Sicherheit des Anwenders trägt auch die elektronische Kettenbremse bei. Sie stoppt die Kette, sobald der Gasgebeschalter losgelassen wird. Das Gerät gibt es ab September.

Bosch erweitert das neue Gartengeräte-Segment im Professional 18V System jetzt außerdem um den Akku-Rasenmäher GRA 18V2-46 Professional. Er ist das erste 18-Volt-Gerät im Programm, das mit zwei 18-Volt-Akkus betrieben wird und bei Verwendung von zwei ProCore18V-Akkus mit 12 Amperestunden laut Entwicklern eine Fläche von bis zu 1000 Quadratmetern mähen kann. Der Akku-Rasenmäher bietet 46 Zentimeter Schnittbreite und ist ein Biturbo-Gerät mit bürstenlosem Motor. Der GRA 18V2-46 Professional soll mittels Stahl-Mähdeck ein besonders robuster und langlebiger 3-in-1-Mäher sein: Er mäht, sammelt und mulcht. Die Schnitthöhe lässt sich von 30 bis 70 Millimeter einstellen, das Grasfangvolumen beträgt 60 Liter. Zum Mulchen wird der faltbare Fangkorb einfach durch den mitgelieferten Mulchkeil ersetzt und das geschnittene Gras als Dünger auf dem Rasen verteilt.

Für einen neuen Ladestandard soll ab Herbst das GAL 18V2-320 Professional sorgen. Es ist das erste Doppelladegerät, das zwei 18-Volt-Akkus gleichzeitig mit bis zu 16 Ampere und daher schneller laden kann. Zwei 12-Amperestunden-Akkus sollen damit in 55 Minuten vollständig geladen sein. Bosch will Profis wie Facility Managern damit eigenen Angaben zufolge mehr Effizienz und Flexibilität bei der Arbeit bieten.

Geräte für die Holzverarbeitung

Dort ging es um vier Akku-Naglern (GNH 18V-64 MD Professional, GNH 18V-64-2, GNH 18V-64-2 M Professional und GNH 18V-50 M Professional) und ein Akku-Klammergerät (GTH 18V-38 M Professional). Die Akku-Nagler unterscheiden sich in Bezug auf die verwendbaren Nägel – mit Stärken zwischen 1,2 und 1,8 Millimeter und Längen zwischen 16 und 66 Millimeter. Das Akku-Klammergerät setzt 1,2 Millimeter starke Klammern mit einer Rückenbreite von 5,8 Millimetern und einer Länge von 9,5 bis 38 Millimetern. Alle fünf Akku-Geräte arbeiten mit bürstenlosem Motor. Der Akku-Betrieb biete Profis mehr Flexibilität bei vergleichbarer Leistung herkömmlicher pneumatischer Geräte oder von Gaskartusche-Naglern.

Durch den speziellen Auslöse-Mechanismus per Schwungradantrieb haben die Geräte darüber hinaus einen deutlich geringeren Rückschlag als Geräte, die mit komprimierter Luft arbeiten. So sollen Handgelenk und Material nachhaltig geschont werden. Darüber hinaus erweitert Bosch sein Angebot an Akku-Handkreissägen im Professional 18V System um die kompakte GKS 18V-57-2 GX Professional. In Kombination mit dem neuen Kappschienen-System FSN X Professional wird die Säge zur ersten mobilen Kapp- und Gehrungssäge im Bosch-Portfolio – und eigne sich damit zum Beispiel, um Dachlatten direkt am First winkelgerecht abzulängen, Plattenmaterialien und Dämmstoffe zuzuschneiden, Fußleisten auf Gehrung zu sägen oder bereits verlegte Fußbodenbeläge zu kappen.

Durch umfangreiche Einstellungen und Funktionen soll die Handkreissäge vielfältiger sein und höheren Anwenderschutz bieten. Die GKS 18V-57-2 GX Professional wird direkt mit den Kappschienen FSN X Professional mit den Schnittlängen 300, 440 oder 740 Millimeter verbunden und soll damit präzise Schnitte durchführen. Verstellbare Anschläge sollen die Einstellung des Sägewinkels zwischen minus 45 beziehungsweise minus 60 und plus 60 Grad, ermöglichen – bei gängigen Winkeleinstellungen rasten die Anschläge automatisch ein.



Marius Kuhn demonstriert O780 Foil – bei gleicher Zeit hatte der Exzenterschleifern deutlich mehr Effektivität während der Präsentation des neuen Schleifmittels. Foto: Cornelia Rachow

Ein integrierter Rückhol-Mechanismus zieht die Handkreissäge nach jedem Schnitt wieder in die Ausgangsposition zurück und erleichtere so serielle Schnitte. Die GKS 18V-57-2 GX Professional ist darüber hinaus auch mit den FSN-Führungsschienen von Bosch sowie diversen Schienen weiterer Hersteller kompatibel. Die GKS 18V-57-2 GX Professional soll mit ihrem 165-Millimeter-Blatt bis zu 57 Millimeter tief ins Material schneiden. Anwender stellen die Schnitttiefe mit einer Daumenbewegung werkzeugfrei am Griff ein. Mit der anderen Hand kann mithilfe eines Hebels die untere Schutzkappe am Sägeblatt geöffnet werden. Die offene Fußplatte soll wandnahes Sägen ermöglichen. Die Akku-Handkreissäge ist ab September erhältlich.

Handwerkszeug

An der Station "Handwerkszeug" betonte Bosch, dass jetzt isolierte, vom VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. – zertifizierte Handwerkzeuge zum bisherigen Angebot hinzukommen. Sie sollen vor allem Elektroinstallateure sowie alle anderen Gewerke bei der Arbeit mit stromführenden Teilen bis zu 1000 Volt Wechselspannung schützen. Das VDE-zertifizierte Portfolio in rot-gelbem Farbschema, das im Markt für die Arbeit mit stromführenden Teilen etabliert ist, umfasst Schraubendreher und Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Kabel- und Abisoliermesser, eine Kabelschere sowie unterschiedliche Zangen. Alle haben Softgrip und ein optimiertes Design, damit Nutzer bei der Arbeit nicht abrutschen. Sie sind nach DIN EN/IEC 60900 (VDE 0682-201) zertifiziert, der ebenfalls erhältliche transparente und einpolige Phasenprüfer nach DIN VDE 0680-6.

Oberflächenbearbeitung

Ein absolutes Highlight erwartete die Besucher an dieser Station. Bosch selbst spricht von Weltneuheit und tatsächlich fasst sich das neu entwickelte Handschleifmittel W480 Web aus der Expert-Serie von Bosch gänzlich anders an als klassisches Schleifpapier. Es mutet eher wie ein Tuch an. Durch seine einzigartigen Materialeigenschaften sollen Handwerker bequem und gleichmäßig glätten können. Das Schleifmittel lässt sich falten, rollen, knüllen – und kehrt danach wieder in seine Ursprungsform zurück.

Anstelle von Papier als Trägermaterial setzt Bosch beim Expert W480 Web auf einen flexiblen Untergrund mit Netzstruktur. Diese ist beidseitig mit einer Körnung aus Aluminiumoxid versehen, das eine lange Standzeit und ein gleichmäßiges Schleifbild garantieren soll. Expert W480 Web ist laut Bosch damit das erste doppelseitige und flexible Handschleifmittel auf dem Markt. Das wasser- und reißfeste Netz soll abwaschbar sein und das Schleifmittel deutlich langlebiger machen als ein klassisches Papierschleifmittel. Die angenehme Oberfläche und die weiche Struktur sorgen für ein besseres Gespür beim Bearbeiten des Werkstücks. Anwender spüren Unebenheiten besser und können es somit präziser bearbeiten. Bosch bietet das neue Schleifmittel von grob bis extrafein in den vier Körnungen 120, 180, 240 und 320 ab September an. Profis und Heimwerker bearbeiten mit Expert W480 Web Holz, Metall und Kunststoff.

Für das Schleifen mit Exzenterschleifern bietet Bosch jetzt ebenfalls ein neuartiges Schleifmittel mit längerer Standzeit an: das Expert O780 Foil. Für das perfekte Finish bei Hart- und Weichhölzern, Farben und Lacken, Spachteln und Füllern, Trockenbauwänden aus Gipskarton, Stahlplatten sowie weiteren gängigen Oberflächen soll das keramische Korn sorgen. Es bricht laut Bosch in kleinere Teile als etwa Aluminiumoxid. Dadurch soll sich das Schleifmittel bei jeder Nutzung selbst schärfen. Das Keramikkorn ist darüber hinaus in selbststabilisierenden, robusten Inseln auf der Folienunterlage aufgebracht, betont der Hersteller. Bei den groben Körnungen von 60 bis 180 sind die Korninseln in einem Turbinenmuster angeordnet. Die dazwischenliegenden freien Kanäle sollen zu einer besseren Staubabsaugung führen und verhindern, dass Schleifstaub die Zwischenräume schnell zusetzt. Das soll ebenfalls zur langen Standzeit des Schleifmittels beitragen. Die reißfeste Folienunterlage eigne sich auch für den Nassschliff und ausdauerndes Schleifen an rauen Werkstoffkanten. Durch das OneFit-Lochbild passen die Schleifmittel auf alle gängigen Schleifteller im Markt. Marke, Leistungsklasse (Expert) und Körnung sind auf der Vorderseite aufgedruckt. Das Expert O780 Foil wird mit 125 und 150 Millimeter Durchmesser in Körnungen zwischen 60 und 400 angeboten und gehört zum Expert-Zubehörprogramm. Ab Herbst ist das Produkt sowohl in Klein- als auch in Großpackungen erhältlich.

Geräte für Holzbearbeitung DIY

Die Station ist für Profis zu vernachlässigen. Dafür konnten die Anwesenden noch einen Blick in den neuen Showtruck werfen. Seit April ist der Showtruck auf der Bosch Pro Tour durch Europa. Diese zweite Roadshow biete Profis aller Gewerke jetzt über Deutschland, Österreich und die Schweiz hinaus die Möglichkeit, Profi-Elektrowerkzeuge, Messtechnik und Zubehör von Bosch an über 50 unterschiedlichen Standorten live zu erleben. Die Tour startete in den Niederlanden und gastiert in mehr als 15 Ländern von Skandinavien über Frankreich, die iberische Halbinsel und Italien bis hin nach Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien.

Herzstück der Tour ist ein 40-Tonnen-Lkw mit vier Schwerpunktthemen: Professional 18V System inklusive Biturbo-Geräten und herstellerüberreifender AmpShare-Allianz, Lösungen zur Staubabsaugung wie der erste M-Klasse-Akku-Sauger GAS 18V-12 MC Professional, robuste Messtechnik sowie leistungsstarkes Expert-Zubehör.

Außerdem gesellte sich zwischenzeitlich Thomas Donato, Vorsitzer des Bereichsvorstands von Bosch Power Tools. Nicht Jahresbilanzen standen dabei auf der Agenda, sondern entspannter Small-Talk. Dabei verriet Donato: "Alle Produkte werden von mir auch selbst genutzt."