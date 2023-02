Übergabe der STORZ-Azubi-Cars an die beiden landesbesten Straßenbauer: Georg Graf Kesselstatt (geschäftsführender Gesellschafter), Christoph Reichle (Landessieger HWK), Ausbildungsleiter Herbert Aggeler, Jonas Häring (Landessieger IHK) und Geschäftsführer Markus Elsen (v. l.). Foto: Storz

Deshalb zeichnete das Unternehmen Jonas Häring (27) und Christoph Reichle (20) jeweils mit einem Azubi-Car aus. Eine besondere Geste, denn bislang war es nur der unternehmensinterne "Azubi of the year", der ein Jahr lang kostenfrei den roten STORZ-Flitzer fahren durfte.

Zusammen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Georg Graf Kesselstatt sowie Geschäftsführer Markus Elsen überreichte Ausbildungsleiter Herbert Aggeler den jungen Männern kürzlich die Zündschlüssel für die beiden Wagen. "Die beiden haben sich diese besondere Anerkennung wirklich verdient", betonte der Lehrlingsvater. "Inzwischen sind sie als Straßenbauer längst keine Azubis mehr, sondern Facharbeiter, aber das werden sie vermutlich nicht lange bleiben, denn beide wollen mehr aus sich machen." Ihre nächsten Karriere-Stationen würden vermutlich Vorarbeiter und dann Polier heißen. Christoph Reichle, der aus Horgenzell stammt und zur Storz-Niederlassung Ravensburg gehört, war als Straßenbauer erster Kammersieger der Handwerkskammer Konstanz geworden, hatte im Wettbewerb mit sieben weiteren jungen Kollegen den Landessieg in Baden-Württemberg errungen und im Bundeswettbewerb "Profis leisten was" einen ausgezeichneten vierten Platz gemacht.

Jonas Häring aus Wehingen, der im Storz-Bereich Großprojekte tätig ist, konnte nach seinem Kammersieg an der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg den Landessieg in Baden-Württemberg für sich verbuchen. Mit 98,4 von 100 möglichen Punkten in der Prüfung verfehlte er nur knapp den Bundessieg unter den Nachwuchs-Straßenbauern. Jonas war 2022 als unternehmensinterner Jahrgangsbester auch "STORZ-Azubi of the year" geworden. "Diese beiden jungen Kollegen haben in ihren Prüfungen und Wettbewerben Spitzenleistungen erbracht, und die sollen auch belohnt werden", kommentierte Georg Graf Kesselstatt. "Wir alle bei Storz sind stolz auf die beiden. Sie zeigen gleichzeitig das hohe Niveau der Ausbildung in unserem Unternehmen. Bei uns stehen ihnen alle Türen offen für vielversprechende Karrieren."

Die älteren Kollegen wünschten den beiden ehemaligen Spitzen-Azubis gute Fahrt in ihren unübersehbar gestylten roten Flitzern. Dazu gehöre natürlich auch Augenmaß, mahnten sie, denn den bisherigen gut motorisierten Skoda Citigo komplettiert als zweites Azubi-Car nun ein Ford Focus ST.