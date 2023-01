Kneer-Südfenster und die Soldo Group errichten eine neue Produktionsstätte in Bosnien-Herzegowina. Zukünftig umfasst das Leistungsspektrum auch für pulverbeschichtete Aluminium-Haustüren jeden Schritt: von der Aluminium-Profilherstellung bis zum Endprodukt. Abb.: Kneer-Südfenster

Unter der Firmierung KS Türen fertigen Kneer-Südfenster und die bosnisch-herzegowinische Soldo Group, Fachhandel für Bauteile und Beschlagsysteme, seit 2019 Fenster und Türen. Standort ist Siroki Brijeg in Bosnien-Herzegowina. 2020 haben die beiden Partnerunternehmen auf dem rund 33.000 m² großen Areal mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte begonnen. Ziel ist die Herstellung von Kunststofffenstern und -türen, pulverbeschichteten Aluminium-Haustüren, Aluminium-Profilen und Isolierglas. Seit 2021 ist die neue Fertigungshalle mit rund 80 Mitarbeitenden in Betrieb. Für 2023 sind weitere Ziele gesetzt: der Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes sowie einer weiteren Produktionshalle und die Errichtung eines Aluminium-Presswerks.

Die Produktionshalle entspricht den Verantwortlichen zufolge modernsten technischen Standards und ist auf 8000 m² mit technisch ausgeklügelten Fertigungsanlagen ausgestattet. Gleiche Maßstäbe gelten für das geplante Aluminium-Presswerk, das den Betrieb 2024 aufnehmen soll. Dass die Aluminium-Profile an Ort und Stelle hergestellt und weiterverarbeitet werden, garantiere Effizienz, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Der neue Produktionsstandort biete zudem Rohstoffsicherheit und eine infrastrukturell gute Anbindung. Durch kurze Lieferketten können beide Unternehmen die CO2-Bilanz ihrer Produkte verbessern und im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes klimafreundlich gestalten, heißt es in einem Statement. KS Türen profitiert dabei von der Nähe des profine-Zentrallagers Bosnien. Seit mehr als 40 Jahren verarbeitet Kneer-Südfenster Profile der Marke Kömmerling von profine in Westerheim und Binzwangen, um daraus Kunststoff-Fenster und Haustüren in bester Qualität zu fertigen. Im gemeinsamen Unternehmen KS Türen kommen ebenfalls Kömmerling-Profile zum Einsatz. Kürzlich besuchte Dr. Peter Mrosik, CEO der profine Group, das Werk in Siroki Brijeg und sei beeindruckt gewesen von der neuen Produktionsanlage.

Für Kneer-Südfenster ist die Erweiterung der Fertigungskapazitäten am neuen Produktionsstandort in Bosnien-Herzegowina ein strategisch wichtiger Schritt, um die steigende Nachfrage nach Kunststofffenstern und Aluminium-Haustüren bedienen zu können. Als Leuchtturmprojekt und als ein Meilenstein in seiner Erfolgsgeschichte bezeichnet das schwäbische Familienunternehmen das geplante Aluminium-Presswerk.