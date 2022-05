In jedem zweiten Unternehmen im Baugewerbe stehe in den kommenden zehn Jahren der Rückzug des Inhabers oder der Inhaberin an, heißt es in einer Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), die jetzt in Bonn veröffentlicht wurde. Das seien 163 000 Firmen. Zugrunde lag der Studie demnach eine repräsentative Umfrage unter mehr als 2500 Bauunternehmern.

Konkret dürften weniger als zehn Prozent (12 000 bis 15 000) der 163 000 Unternehmen von Inhabern mit Rückzugsproblemen fortgeführt werden, hieß es. „Das Gros der Unternehmen wird vermutlich stillgelegt - nicht zuletzt, weil für diese zumeist kleinen Unternehmen keine Nachfolgenden gefunden werden können.“