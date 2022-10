Oliver Drenckhahn, Leiter der Absatzfinanzierung für Bau und Schwerlast SüdLeasing. Foto: SüdLeasing

Die Wahl des richtigen Finanzierungspartners ist für einen Investor von entscheidender Bedeutung. Die SüdLeasing ist laut eigenem Bekunden einer der erfahrensten Finanzierer der Baubranche und einer der marktführenden Absatzleasing-Anbieter im Bereich Bau und Schwerlast.



Die Stuttgarter Finanzierungsexperten teilen die Leidenschaft für die Baubranche und setzen konsequent auf Objektkompetenz. Denn die ist entscheidend für den richtigen Wertansatz und somit eine passgenaue Finanzierungslösung mit Bewegungsfreiheit.

"Wenn man realistische Vorstellungen vom tatsächlichen Wertverlauf eines Krans, Baggers, Radladers oder einer Raupe hat, und man zudem Nutzungsart und -dauer genau kennt, tritt die Frage nach dem Rating des Investors zumeist in den Hintergrund", erläutert der Leiter der Absatzfinanzierung für Bau und Schwerlast Oliver Drenckhahn von der SüdLeasing.

"Wir pflegen langfristige Beziehungen mit Endkunden, Herstellern und Händlern. In Verbindung mit unserem Branchen- und Produkt-Know-how entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden individuelle, auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte Finanzierungslösungen".

Für Hersteller und Händler entwickelt die SüdLeasing ihre Angebote laut der Verantwortlichen rund um Absatzleasing und Händlereinkaufsfinanzierung laufend weiter. Dabei profitieren die Partner von einem online-gestützten Tool sowie voller Flexibilität bei gleichzeitig fester Kalkulationsbasis.

Die Laufzeiten der Leasingverträge richten sich grundsätzlich nach den Abschreibungsfristen der Objekte. Jedoch kann die Vertragsdauer auch der vorgesehenen, begrenzten Einsatzzeit einer Maschine angepasst werden.

Ganz im Sinne der Kunden bietet die SüdLeasing darüber hinaus Vertragsvarianten, die den realen Geschäftsverlauf bei der Berechnung der Raten berücksichtigen.

"Das ist besonders in der Baubranche wichtig, da hier saisonale Schwankungen die Auftragslage beeinflussen. In dieser Periode können schnell Liquiditätslücken entstehen", so Oliver Drenckhahn.