06.09.2017 - 15:22 Teures Pflaster in Rheinland-Pfalz

Bad Ems (dpa). – Baugrundstücke in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr so teuer wie noch nie gewesen. 1 m² baureifes, also voll erschlossenes und unbebautes Land, kostete nach Angaben des Statistischen Landesamtes aktuell durchschnittlich 133 Euro. 2015 waren es im Schnitt noch 122 Euro gewesen. Seit 2006 stiegen die Preise um 33 %. Grundstücke waren 2016 in der Stadt...