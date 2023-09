Lennestadst (ABZ). – Die NordBau ist Nordeuropas größte Bau-Kompaktmesse und auch in diesem Jahr stellt der Vollanbieter Tracto aus Lennestadt die neuesten grabenlosen Lösungen für einen nachhaltigen Leitungsbau vor.

Ausgestattet mit einem 231 kW-Antriebsmotor und 300 kN Schub- und Zugkraft kann der GRUNDODRILL ACS300 flexibel in allen Bodenarten bis hin zu Fels eingesetzt werden. Foto: Tracto

Dazu zählendie GRUNDOSTEER-Richtpressanlage für den einfachen Einstieg in die zielgenaue unterirdische Rohrverlegung, die neue HDD-Felsbohranlage GRUNDODRILL ACS300 für Bohrungen in allen Geologien sowie ein mobiles Komplettsystem für das Mischen und Recyceln der Bohrspülung.

Der GRUNDOSTEER vereint bewährte Methoden der grabenlosen Rohrverlegung in einem einfach zu bedienenden und robusten Kompaktgerät. Seine Besonderheit ist die Möglichkeit von Richtungskorrekturen während des statischen Vortriebs.

Dank eines simplen, aber sehr verlässlichen Steuerungsprinzips und einer unkomplizierten Richtungskorrektur durch einfaches Drehen der Gestänge können auch weniger erfahrene Bediener Leitungen zielgenau grabenlos verlegen und leicht erste Erfahrungen mit korrigierbaren Verfahren sammeln.

Der GRUNDOSTEER ist optimal für kurze Unterquerungen in dichten Infrastrukturen und für die schnelle und einfache Herstellung von Hausanschlüssen, wobei kostspielige Bohrspülung nicht erforderlich ist.





Tracto zeigt nach eigenen Angaben neueste grabenlose Lösungen für einen nachhaltigen Leitungsbau. Foto: Tracto

Der GRUNDODRILL ACS300 verbindet die jahrzehntelange Erfahrung von Tracto im Felsbohren mit modernster Maschinentechnologie, erklärt der Hersteller. Ausgestattet mit dem größten Antriebsmotor seiner Klasse, 30 t Zug- und Schubkraft, 13.000 Nm Drehmoment und einer Bohrspülungsleistung von 650 l/min ermöglicht der ACS300 die flexible Rohrverlegung in allen Bodenarten einschließlich Fels. Zum Gesamtkonzept gehören innovative Funktionen wie ferngesteuertes Bohren und eine integrierte Ortungslösung sowie eine Top-Ausstattung mit schwenkbarer Komfort-Kabine, doppelter Lafettenneigung, Ladekran und vielem mehr, die das tägliche Arbeiten auf der Baustelle erleichtern. Das große Gestängemagazin hält 210 m Doppelrohr-Gestänge bereit, die automatisch verschraubt werden.

Mit dem neuen GRUNDODRILL ACS300 bietet Tracto nach eigenen Angaben ein erstklassiges HDD-Felsbohrgerät, mit dem der Anwender eine größere Anzahl und noch anspruchsvollere Bohrungen bei maximalem Bedienkomfort schneller als der Wettbewerb durchführen kann.

Die neue Misch- und Recyclinganlage MRU250HE kombiniert ein leistungsfähiges Recycling-System mit einer vollwertigen Mischanlage für das kontinuierliche Mischen, Fördern und Aufbereiten der Bohrspülung. In dem Lkw-Aufbau sind alle Komponenten fest verbaut. Mit der mobilen Anlage kann die Bohrspülung direkt auf der Baustelle recycelt und ohne Stillstandzeit wiederverwendet werden.

Der verringerte Bedarf an Bohrspülung spart bares Geld für Wasser, Bentonit und Entsorgung. Die MRU250HE kann auch als komplett autarke Mischeinheit dienen. In den zwei Mischtanks können bis zu 8000 l Bohrspülung angemischt und gleichzeitig gefördert und vorgehalten werden. Die meisten Funktionen lassen sich bequem per Tablet oder Smartphone steuern.

Abgerundet wird das Angebot von Tracto durch grabenlose Lösungen für die gesteuerte und ungesteuerte Rohrverlegung und die Rohrerneuerung.

Die NODIG-Experten beraten alle Besucher persönlich und zeigen Tiefbauunternehmen, wie sie ihre Aufgaben im Leitungsbau effizient lösen können und gleichzeitig Kosten, Klima und Ressourcen schonen.

Tracto ist auf der NordBau 2023 vertreten im Freigelände Nord am Stand N517.