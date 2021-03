Grafenau (ABZ). – Der EC Sassbach e. V. aus Waldkirchen in Bayern hat eine eigene Stockbahn-Halle gebaut. Der Verein spielt sehr erfolgreich Stocksport sowohl auf Eis als auch auf Asphalt und hat bereits zahlreiche Meisterschaften, wie die Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaft, gewonnen. Mit der Überdachung des bereits bestehenden Trainingsgeländes ist es den Spielern nun möglich, auch bei widrigen Wetterbedingungen ganzjährig zu trainieren.

Das Dach wurde mit Sandwichpaneelen eingedeckt, bei denen Zambelli mit dem Rinnenhaken-Set für Sandwichpaneele die passende Lösung für die Dachentwässerung installierte. Das neue Rinnenhaken-Set von Zambelli wurde speziell für die Anwendung im industriellen Hallenbau entworfen und ist bisher in dieser Form einzigartig auf dem Markt. "Bislang gab es keine perfekte Lösung für die Dachentwässerung bei Sandwichpaneelen", sagt Tobias Lawitsch, technischer Fachberater bei Zambelli. So seien die Rinnenhaken willkürlich am Dach befestigt worden. "Teilweise wurden die Haken gekantet, die Position auf das Sandwichdach übertragen, Löcher vor-gebohrt und die Haken mittels Schrauben befestigt. Jeder Handwerkerhatte hier seine eigene Lösung."

Mit dem Rinnenhaken-Set für Sandwichpaneele gibt es nun ein funktionierendes, einfach und schnell zu montierendes System. Für die Dachentwässerung war eine technisch einwandfreie, optisch ansprechende und dauerhafte Lösung gefordert. Die Montage ist den Herstellerangaben zufolge leicht – auch für ungeübte Dachhandwerker. Das Rinnenhaken-Set für Sandwichpaneele besteht aus zwei Komponenten: einem Obergurthalter und einem für Sandwichelemente passend geformten Rinnen-haken. Der Obergurthalter wird am Paneel platziert und an den vorgegebenen Löchern verschraubt. Dadurch muss die Schrauben-Position auf der Hoch-sicke nicht aufwendig angezeichnet werden. Es gibt zwei Montage-Varianten: Besteht kein Gefälle, muss der Rinnenhaken so ausgerichtet werden, dass etwa 2 mm Abstand zwischen der unteren Deckschale des Sandwichpaneels und dem Rinnenhaken bestehen. Wird der Rinnenhaken mit Gefälle montiert, muss dieser zuerst am jeweiligen Hoch- und Tiefpunkt montiert werden. Bei beiden Varianten wird der Rinnenhaken im Anschluss mittels beiliegender selbst-furchender Schrauben fachgerecht und lotrecht an der Lasche des Obergurthalters befestigt.

Danach muss die Rinne nur noch eingehängt und die Federn umgebogen werden. Fehlerquellen, wie beim Bohren von der Unterseite der Sandwichplatte in die Hochsicke, werden vermieden. "Die Zeitersparnis gegenüber bisherigen Montagevarianten liegt bei geübten Handwerkern bei ca. 30 Prozent, bei mehrmaliger Montage vielleicht sogar bei etwa 50 Prozent", schätzt Lawitsch.

Wenn die Rinnenhaken montiert sind, ist die Vorgehensweise der Rinnenmontage identisch mit anderen üblichen Verfahren. Verbaut wurde der Sandwichrinnenhaken Roma Typ D mit einer Kerndicke von 60 mm.

Zambelli stellt das Set anhand der Trapezform und Kerndicke individuell für seine Kunden zusammen. Zudem wurden weitere Komponenten des Herstellers aus Bayern installiert. So wurde eine Dachrinne Größe 400 in Titanzink und komplettes Zubehör – bestehend aus Meister-Bogen, Rinnenverbinder, Meister-Stutzen, Meister-Schelle und Fallrohr – eingesetzt. Das optisch ansprechende Ergebnis überzeugt die Mitglieder des Vereins, die die Halle zum größten Teil in Eigenregie gebaut haben.