Bodenwöhr (ABZ). – Der Messestand, mit dem CPG auf der BAU 2023 in München vertreten sein wird, zeigt die Vielseitigkeit des Unternehmens und seiner starken Produktmarken mit Abdichtungslösungen für alle sechs Seiten eines Gebäudes.

CPG Europe – als Generalanbieter - bietet innovative Lösungen für alle sechs Seiten eines Gebäudes". Abdichten und Kleben, passiver Brandschutz, Bodenbeschichtungen, Betonschutz und Modular Building sind die Themen auf der BAU 2023. Abb.: CPG Europe

Die einzelnen Stationen zeigen nacheinander Lösungen in den Bereichen: Nullifire mit passivem Brandschutz, illbruck für Lösungen in der Fenster- und Fassadenabdichtung, Bodenbeschichtungssysteme der Marke Flowcrete, Vandex Betonschutz und die -sanierung – und das neue CPG Konzept für Modulares Bauen. Dass der innovative Hersteller aus Bodenwöhr hier mit souveräner Kompetenz, umfassendem Service und exzellenten Produkten punkten kann, beweist er einmal mehr auf der BAU vom 17. bis 22. April 2023 in Halle A2, Stand 202. Auf der BAU stellt das Unternehmen unter der Marke "Nullifire" innovative, leistungsfähige Beschichtungen für Feuerhemmung bis F120 und darüber hinaus zur Verfügung. Ein weiteres Thema sind die Lösungen für die Brandabschottung, mit denen rauch- und feuerdichte Fugen zwischen Brandabschnitten realisiert werden.



Das aktuell auf drei Systeme angewachsene Portfolio für die Vorwandmontage ist mit umfassenden Prüfungen ausgestattet und auf unterschiedliche Anforderungen – baulich und wirtschaftlich – abgestimmt.

Für die luft- und wasserdichte Abdichtung im Neubau oder der Sanierung, im Innen- und Außenbereich gehören nun auch vier Beschichtungssysteme zum illbruck Sortiment: spritzbar, streich- und/oder sprühbar können Fensterfugen, Übergänge im Dachbereich sowie erdberührte Wand- und Bodenflächen zuverlässig, einfach und schnell abgedichtet werden.

Interessant sind auch eine neue Bandvariante für die Fensterabdichtung und die Lösungen für die Fassadenabdichtung. Mit der fugenlosen Terrazzoserie "Mondeco" bietet Flowcrete langlebige Bodenbeläge für den Einsatz in Einkaufszentren und kommerziellen Einrichtungen. Weitere Systeme für den gewerblichen Bereich -auch mit speziellen Anforderungen an die Akustik – sind ebenfalls Themen auf der BAU. Das Thema Sanierung nimmt einen hohen Stellenwert in der Produktentwicklung von CPG ein. Sei es für die Fenstersanierung mit den illbruck i3 PowerPaketen oder für die Parkhaus Sanierung mit dem Flowcrete Deckshield System für die Deckbeschichtung und Vandex für die Betonsanierung zum Beispiel der Stützen.

Um die hohen Standards im Bereich der Trinkwasseranlagen zu erfüllen, bietet Vandex zum Beispiel mit CEMLINE Nature einen rein mineralischen Spritz- und Instandsetzungsmörtel. Zudem werden Vandex Lösungen gezeigt, die einen Fugen- und Risseschutz erfordern. Mit dem großen Portfolio seiner Produktmarken bietet CPG Lösungen aus einer Hand – sowohl für die Vorfertigung als auch für die Weiterverarbeitung der Module auf der Baustelle. Dabei steht die Optimierung von Prozessen und Modulen mit kundenspezifischen Lösungen im Vordergrund.

Die besten Produkte nützen nichts, wenn Planer und Verarbeiter nicht so richtig wissen, wie sie eingebaut werden. Live auf dem Messestand können Besucher die Montage der einzelnen Produkte genau verfolgen. Nach der Messe gibt es Beratungen vor Ort, Mustermontagen und Schulungen.

CPG Europe stellt Bauprodukte für die immer komplexeren Anforderungen der Bauindustrie her. Die Marken – illbruck, Flowcrete, Nullifire, Vandex, TREMCO, Dryvit und Nudura – bieten Produkte und Dienstleistungen für die Fugenabdichtung, Verklebung und Dämmung, den passiven Brandschutz, Bodenbeschichtung, Dachabdichtung und Betonschutz/Betoninstandsetzung.