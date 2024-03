Hässleholm/Schweden (ABZ). – Das Bürogebäude Norra Station M4 im schwedischen Hässleholm veranschaulicht das gute Zusammenspiel von VMZINC-Oberflächen und Solarstrom-Modulen. Ein Zinkdach in Doppelstehfalz-Technik bietet einfache und sichere Befestigungsmöglichkeiten für die Module von Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen.

Die Zinkscharen wurden sowohl auf dem Dach als auch an der Fassade in Stehfalztechnik verlegt. Foto: Bosse Lind

Zudem gestattet die Auswahl an unterschiedlichen VMZINC-Oberflächen festzulegen, wie stark die Solarmodule mit ihren rechteckigen Formen und der typisch dunklen Farbgebung den Gesamteindruck des Daches prägen. Auf helleren Zink-Oberflächen wie Quartz-Zinc oder Azengar bleiben die Module sichtbar, auf dem dunkleren Anthra-Zinc hingegen verschmelzen sie mehr mit dem Hintergrund. Für Norra Station fiel die Wahl auf einen harmonischen Farbkontrast von hellem Quartz-Zinc und dunklen Modulen.



Hässleholm, Standort des Bürogebäudes, verdankt seinen Wachstum einer der ersten Eisenbahnlinien Schwedens. Ihr Bau schloss den Ort Mitte des 19. Jahrhunderts an die wichtigen Städte im Süden des Landes an. Bahnhofsbauten aus dieser Pionierzeit inspirierten das Architekturbüro Sweco zu dem Entwurf für das neue Gebäude. Es beherbergt eine Behörde, die sich mit der Planung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region befasst.

Das Architekturbüro Sweco hat das Vorbild der historischen Bahnhofsgebäude in eine zeitgenössische Version mit großen Giebelfenstern überführt. Auf rund 4500 m² bietet es Raum für 300 Mitarbeiter sowie Werkstätten und Lagerbereiche.

Die durchdachte Platzierung von Eingängen, Fensterflächen und Fallrohren erschafft eine starke Symmetrie. Auch die mittige Teilung der großen Glasflächen an den Giebelseiten betont das Ebenmaß des Gebäudes. Der Dachfirst tritt ein deutliches Stück aus dem eigentlichen Dach heraus und setzt einen markanten Akzent. Auf der sonnenzugewandten Seite findet sich die große Photovoltaik-Anlage, die fast über die gesamte Dachlänge reicht. Die Kollektoren auf dem Dach sind Teil eines energieeffizienten Gesamtkonzepts, für das Norra Station M4 eine nationale Umweltzertifizierung verliehen wurde.

Vorbewittertes VMZINC bekleidet sowohl die oberen zwei Stockwerke der langen Fassadenseiten als auch das Dach. Fassaden und Dach sind in Doppelstehfalz-Technik in der samtgrauen Oberfläche Quartz-Zinc ausgeführt.

Für die Befestigung der Solarmodule sorgen spezielle Falzklemmen, die auf dem Doppelstehfalz des Zinkdaches angebracht werden. Mit Hilfe dieser Klemmen können die Montageschienen für die Solarmodule sicher verschraubt werden.