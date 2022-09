Einsatz von ThermoPin liefert einen messbaren Mehrwert in der Gebäudenutzung und leistet einen Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz des Gebäudes. Foto: BT innovation

Der Global Player aus Magdeburg, der 1991 als regionaler Großhändler für Bauprodukte begonnen hat, beliefert heute Betonfertigteilwerke weltweit und vertreibt Verbindungslösungen für Betonfertigteile an zahlreiche Kunden in über 70 Ländern.

Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen mit Beton steht dabei ganz oben auf der Agenda der B.T. innovation GmbH. Die Nachhaltigkeitsvision des Unternehmens setzt darauf, das Bauen einfacher, schneller und kostengünstiger zu gestalten, ohne die Nachhaltigkeit zu vernachlässigen. Bei jedem Bauprojekt wird gleichzeitig ein Mehrwert für die Kunden und die beteiligten Unternehmen geschaffen, als auch der ökologische Fußabdruck reduziert.

Das Unternehmen erhebt für sich den Anspruch, Produkte zu entwickeln, die einen starken Innovationscharakter haben und die Prozesse im Bauwesen beschleunigen. Für die Nachhaltigkeit werden dazu neue Technologien entwickelt, die eine ressourcenschonende Effizienz beim Bauen, sowohl bei der Energie, als auch den Materialien ermöglicht.

Auf vielen Baustellen vertreten

Geschäftsführer Felix von Limburg formuliert den Leitgedanken von BT innovation: "Unser Ziel ist es, mit qualitativ hochwertigen Produkten, die anwenderfreundlich, effizient und umweltfreundlich sind, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen." Gleichzeitig nimmt das Unternehmen seine gesellschaftliche Verantwortung ernst und geht engagiert an die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Themen heran.

In vielen Betonfertigteilwerken und Baustellen weltweit finden sich heute Produkte von BT innovation, zum Beispiel Abdichtungstechniken für Frisch- und Festbeton, Lösungen für die Magnet- und Schalungstechnik, das Low Cost Housing-Konzept für günstigen Wohnraum sowie vielseitige Beratungsdienstleistungen.

Die nachhaltige Vision zieht sich durch das gesamte Produktportfolio der B.T. innovation GmbH. Zum Beispiel das innovative BT-Spannschloss, das eine reduzierte Umweltbelastung durch stark verkürzte Aufbauzeiten bewirkt. Mit diesem einfachen, schalenförmigen Stahlbauteil entfallen aufwändige Schweiß- oder Vergussarbeiten die vollen Tragfähigkeiten der Verbindung.

Schneller und witterungsunabhängiger

Damit erfolgen Bauabschnitte und -vorhaben schneller und witterungsunabhängig, und die Kranzeiten und Arbeitslast werden reduziert. Dazu ist dieses Produkt auf eine lange Lebensdauer ausgerichtet. BT-Spannschloss und Fertigteile sind einfach zu demontieren und damit wiederverwertbar. Ein weiteres Produkt, das nachhaltige Eigenschaften aufweist, ist das Schalungssystem MultiForm Alu. Dieser patentierte MutliForm-Schaler wiegt weniger als die Hälfte vergleichbarer Trägersysteme und spart dadurch konsequent Verpackungs- und Transportkosten ein.

Durch den Verzicht auf den Einsatz von Krananlagen werden zusätzlich weiter Personal, Kosten und Arbeitszeit eingespart. Das geringe Gewicht schont darüber hinaus im besonderen Maße die Mitarbeiter, die täglich mit den Schalungssystemen arbeiten und ungemein von der Leichtigkeit des MultiForm Alu profitieren.

Der Fugendichtstoff AgrarElast hingegen schützt die Umwelt vor wassergefährdenden Stoffen. Mit diesem zuverlässigen Dichtstoff werden Lager- und Abfüllanlagen dauerhaft abgedichtet. Dadurch werden gefährliche Giftstoffe wie Jauche, Gülle und Silagesickersaft zuverlässig aus dem Wasserreservoir beziehungsweise -kreislauf ferngehalten.

Das sind nur einige der wegweisenden nachhaltigen Bautechnologien der B.T. innovation GmbH. Kunden des Unternehmens profitieren dazu von individuellen Beratungsdienstleistungen, bei denen Kundenwünsche bezüglich der Abläufe und Planung, der IT-Strukturen, der Material- und Technologieauswahl und natürlich der nachhaltigen Aspekte von Bauprojekten beachtet werden.

Damit ist BT innovation nach eigenen Angaben bestens für die Gegenwart und Zukunft des Baugeschäfts gerüstet und leistet seinen Beitrag für zugleich fortschrittliche, als auch nachhaltige und ressourcenschonende Bauprojekte und die dabei eingesetzten Technologien und Werkstoffe.

50 weltweite Schutzrechte



Was 1991 als regionaler Großhandel für Bauprodukte begann, hat sich heute laut eigener Aussage zu einem international anerkannten Unternehmen entwickelt, das Lösungen und Produkte für zukunftsweisendes Bauen auf die Baustellen und in die Betonfertigteilwerke bringt. BT innovation hat Kunden in über 70 Ländern weltweit, ist auf internationalen Fachmessen zu Hause und kooperiert mit Handelspartnern in allen wichtigen Märkten.

Das Angebotsspektrum reicht von der Entwicklung und dem Vertrieb innovativer Produkte und Technologien für die Bau und Betonfertigteilindustrie bis zum Consulting.

Für die Produktideen hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits 50 weltweite Schutzrechte anerkannt bekommen, weitere sind im Prozess der Anerkennung.