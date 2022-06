Kleinformatige, leichte Schalungspaneele mit einfacher Handhabung und intuitiver Montagelogik: Die Universalschalung DUO ist laut Peri ideal für das Schalen von vertikalen und horizontalen Betonbauteilen bei beengten Platzverhältnissen. FOTO: PERI DEUTSCHLAND

Die Eignung der DUO Universalschalung reicht nach Angaben von Peri von Fundamenten, ein- und zweihäuptigen Wänden, Säulen, Stützen bis hin zu Unterzügen und Decken. Der Grund für die geringen Bauteilgewichte und universelle Anwendbarkeit von DUO liegt laut Hersteller in ihrem Konstruktionsprinzip als Leichtbauschalung aus hochfesten und hochbelastbaren Faserverbundwerkstoffen. Dieser nahezu vollständig recycelbare Werkstoff sei beständig gegen alle Umwelteinflüsse – so auch gegen Nässe und Feuchte, wodurch materialbedingtes Quellen, Schwinden oder Korrosion komplett vermieden werden. Die kassettenförmige Unterkonstruktion von DUO unterscheidet sich laut Peri grundlegend vom Aufbau üblicher Rahmen- oder Paneelschalungen. Alle für die Mehrfachverwendung als Wand-, Decken- und Säulenschalung notwendigen Verbindungs- und Anschlussvorrichtungen sind direkt in die Unterkonstruktion des Schalungsträgers integriert worden. Dank dieser ausgeklügelten Lösung komme DUO mit einem Minimum von Basis- und Ergänzungsbauteilen aus. So ist zum Beispiel für das Verbinden der Paneele kein separates Schalungsschloss mehr nötig. Insgesamt verkörpert DUO nach Herstellerangaben (wie seinerzeit die Neuentwicklung der einseitig bedienbaren Ankertechnik bei PERI MAXIMO) ein fundamental verändertes Montageprinzip. Die Entwickler von DUO sprechen hier vom "Schalen-nach-dem-Lego-Prinzip". Gemeint ist damit die intuitiv verständliche Aufbauabfolge in Kombination mit einer ergonomisch ausgefeilten Montagetechnik.



Die konsequent multifunktional ausgebildete Unterkonstruktion ermöglicht laut Peri auf engstem Raum die Integration der notwendigen Verbindungs- und Anschlussbauteile, zum Beispiel Verbinder, Schalungsanker, Richtstützenanschluss oder Stützkopf (v. l. n. r.). ABB.: PERI DEUTSCHLAND

Sämtliche Verbindungs- und Anschlussmittel werden über Einhängen, Einrasten, Drehen und Schrauben fixiert und gesichert – der Einsatz eines Hammers entfällt komplett. Die dadurch ausbleibende Lärmbelästigung in Stadt- und Wohngebieten ermöglicht einen uneingeschränkten Baustellenbetrieb.

Instandhalten und Sanieren oder Umbau-, Ausbau- und Erweiterungs-maßnahmen: Im Wohn- wie Nichtwohnbau bleibt der Bestandsbau die führende Marktgröße. Allerdings ist in Stadt- und Siedlungsgebieten der Einsatz von kranabhängigen Träger- und Rahmenschalungen stark begrenzt – etwa durch eingeschränkte Baustellenzugänge oder beengte Stell- und Arbeitsflächen. Zudem ist der Einsatz von Träger- und Rahmenschalungen bei kleinflächigen und einfachen Bauteilgeometrien oft zu zeitaufwändig und kostenintensiv.

Bei solchen Bauvorhaben ist der Einsatz der Universalschalung DUO laut Peri für Bauunternehmen gleich doppelt vorteilhaft.

Beim kranunabhängigen Schalen mit DUO könne auch auf andere Hebe- und Transporthilfen verzichtet werden. Zudem ergeben sich hohe Zeit- und Produktivitätsvorteile aus der systembedingten Verwendbarkeit als echte Universalschalung. Was sich für Bauunternehmen in geringeren Investitions- und Betriebskosten auswirke.