Willich-Anrath (ABZ). – Der Maschinenhersteller Moerschen Mobile Aufbereitung hat kürzlich zu zwei Hausmessen an unterschiedlichen Standorten eingeladen. Die erste findet am 10. und 11. März 2023 am Standort in Burladingen statt, die zweite am 24. und 25. März am Hauptsitz in Willich-Anrath.