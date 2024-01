Auf Knopfdruck mit der Fernbedienung wird der Mast sofort hydraulisch in die korrekte Senkrechte bewegt. Die ist am Mast selbst durch eine mechanische Anzeige, ein montiertes Pendel, zu erkennen. Foto: Optimas

Die Firma hat sich die neueste Version des Optimas Vacu-Pallet-Mobils mit der Zusatzausrüstung gekauft und auch gleich im Einsatz. Das Vacu-Pallet-Mobil transportiert zwischen zwei Raupenlaufwerken eine Palette mit Bordsteinen oder anderes. Diese werden mit dem Vakuum-Schlauchheber – ohne persönlichen Kraftaufwand – angehoben und zur passenden Stelle bewegt. Mit der Fernbedienung können gesteuert werden: Fahrantrieb rechts/links/beidseitig und vorwärts, die Vakuumpumpe, die Palettengabel heben/senken und die automatische Mastausrichtung.

Die kleine Fernbedienung liegt bequem in der Hand. Mit ihrer Hilfe bewegt man das Vacu-Pallet-Mobil wie und wohin man möchte. Das sind immerhin bis zu 2,9 t durch ein Eigengewicht von 1,3 t und einer möglichen Zuladung von 1,6 t. Die Palettengabel hält das zu verbauende Material zwischen den beiden Kettenlaufwerken. Das Gerät selbst hat die Außenmaße von 2260 mm Länge, 1850 mm Breite und 2100 mm Höhe und ist damit sowohl im Straßen- als auch im Wegebau gut nutzbar. Angetrieben wird es von einem 15-Kilowatt/20-PS-Motor. Der Vorteil der Fernbedienung ist, dass man stets im Arbeitsbereich vor der Maschine bleiben kann.

Man muss nicht mehr den Weg um die Maschine herum zu den Steuerhebeln gehen. Das spart Laufstrecke und damit Zeit. Oder auch eine zweite Person, die die Bedienung übernimmt. Damit der Mast, der den Schlaucharm führt, unter Last und voller Auslage optimal arbeitet, muss er senkrecht ausgerichtet sein, erklärt Optimas. Immerhin habe er auf 3 m Länge Gewichte bis zu 140 kg zu bewegen. Wenn also der Unterwagen schräg steht, kann es hakelig werden, so der Hersteller. Die automatische Mastausrichtung soll dafür sorgen, dass das nicht geschieht.

Auf Knopfdruck wird der Mast sofort hydraulisch in die korrekte Senkrechte bewegt. Die ist am Mast selbst durch eine mechanische Anzeige, ein montiertes Pendel, zu erkennen. Wenn hier die Pendelspitze auf das Gegenstück passt, dann steht der Mast richtig und die Borde, Platten usw. können ohne Probleme bewegt werden.

"Wir sind mit Optimas in regem Austausch. Es ist wirklich sehr positiv, wie sie auch mit unseren Anregungen umgehen und daraus neue Technik für die Praxis entwickeln. Diese neue Variante des Vacu-Pallet-Mobil mit Fernbedienung und automatischer Mastausrichtung ist ein gutes Beispiel", sagt Henrik Darger, aus der Geschäftsführung von Darger Galabau.

Die 1960 gegründete Firma wird heute von Henrik und Jannik Darger geführt. 35 Mitarbeiter arbeiten in allen Varianten des Galabaus, im Wegebau und in der Baumschule. Sowohl für öffentliche, wie auch für private und industrielle Auftraggeber. Die Mitarbeiter sind fachkundig. Ihnen steht ein Fuhrpark von über 70 Baggern, Radladern, Lkw, Pflasterverlegemaschinen und anderes zur Verfügung.