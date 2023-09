Zwei Böcker-Zahnstangenaufzüge des Modells Super-Lift MX 2024 übernehmen die Logistik vom Erdgeschoss bis in die einzelnen Stockwerke bei der Sanierungen des Campus Irchel. Foto: Böcker

Um die Bestandsgebäude nacheinander für die Zwischennutzung der Schüler vorzubereiten, werden eine Schadstoffsanierung, Ertüchtigungsarbeiten bezüglich des Erdbeben- und Brandschutzes sowie der Innenausbau der Räumlichkeiten mit Klassenzimmern und einer Mensa durchgeführt. Für den An- und Abtransport der verschiedenen Baumaterialien stellt die Böll AG aus Regensdorf in der Schweiz während der Sanierungsmaßnahmen die Baustellenausrüstung. Zwei Böcker-Zahnstangenaufzüge des Modells Super-Lift MX 2024 übernehmen die Logistik vom Erdgeschoss bis in die einzelnen Stockwerke.

Hohe Ladekapazität



Die als Zweimaster konfigurierten Transportbühnen steuern in Zürich vier und sechs Ladestellentore an und bieten eine hohe Ladekapazität von bis zu 1700 kg pro Fahrt. Mit einer Fördergeschwindigkeit von 24 m/min im Materialtransport gelangen sämtliche Baustoffe, Werkzeuge und Materialien für die Renovierungsarbeiten zügig in die Höhe. An der Bodenstation sorgt eine Ausstiegsrampe für den komfortablen Zugang, während an den Ladestellentoren der Stockwerke leichte und einfach zu montierende Schiebetore den Zugang zur Bühne sichern. Im Baustellenalltag überzeugt die Baureihe Super-Lift MX durch eine hochvariable Modulbauweise der Transportbühne. In Zürich kommt die größte Aufzugsvariante als Durchladebühne zum Einsatz, die mit Innenmaßen von 5,1 x 1,4 m besonders viel Platz für den Transport von Baumaterialien und Personen bietet.

Durch die Kombination verschiedener Bühnenmodule kann der MX 2024 projektbezogen angepasst werden und erreicht eine Förderhöhe von 200 m mit einer Maximalkapazität von 2000 kg. Die Grundeinheit kann flexibel um Ausstiegsrampen, Schiebetore oder platzsparende Schwenktore sowie Verschlusswände ergänzt und an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Transportplattform für alle anspruchsvollen Projekte



Aufgrund der hohen Qualität und Langlebigkeit der feuerverzinkten, robusten Grundeinheit sowie der Dreieck-Stahl-Masten mit unverlierbaren Verbindungsschrauben begleitet der Bauaufzug die Böll AG seit Jahren zuverlässig auf verschiedenen Baustellen. Als Zweimeister bietet er höchste Leistungswerte und ist somit die ideale Transportplattform für alle anspruchsvollen Projekte.

Durch die wirtschaftliche Automatiksteuerung ist der Bauaufzug Super-Lift MX 2024 sowohl vom Fahrkorb als auch von der Bodenstation aus ohne manuelles Umschalten steuerbar. Die Etagenanfahrt erfolgt über Schalterkulissen. So kann jedes Etagentor laut Hersteller immer präzise und ohne Höhenunterschiede angefahren werden. Zudem hat der MX 2024 eine Diagnosefunktion mit Displayanzeige der Betriebszustände. Die Steuerung überwacht dabei alle Endschalter und visualisiert Fehlerinformationen, wie ein nicht geschlossenes Ladestellentor, direkt auf dem Display.

Die Zugangskontrolle zur Transportbühne regelt optional das Böcker-Web-Key-Zugangssystem mittels Kartensteuerung und speziellen Kartenfreigaben, inklusive einer möglichen Sperrung bei Kartenverlust. Die Nutzungsdaten und -zeiten der Bühne können über das System ausgewertet werden, so dass der Betreiber eine genaue Übersicht über die Auslastung erhält.