Frankfurt am Main (ABZ). – Das Programm des diesjährigen Jahreskongresses am 15. und 16. Juni 2023 im Leonardo Royal Hotel in Berlin ist komplett, wie der Verband Fenster + Fassaden (VFF) kürzlich bekannt gegeben hat.

Unter dem Motto "Klimaschutz mit Durchblick – Effizienz und Nachhaltigkeit der transparenten Gebäudehülle" stehen die klimapolitischen Herausforderungen und der zentrale Beitrag der Branche zur besseren Energieeffizienz im Gebäudebereich auf dem Plan. Zu den beiden Schwerpunkten Klimaschutz und Nachhaltigkeit informieren namhafte Referenten aus unterschiedlichen Perspektiven. Sie legen damit die Grundlage für die nachfolgenden Podiumsdiskussionen.

Der bekannte Wirtschaftswissenschaftler Prof. Marcel Fratzscher fasst die wichtigsten Aspekte der Kongressthematik schließlich im Blick auf die Frage zusammen, unter welchen ökonomischen Bedingungen ein Neustart und damit die notwendige Transformation gelingen kann. Ergänzt wird das Fachprogramm durch ein Get Together am Vorabend und das Abendprogramm am ersten Kongresstag in der Classic Remise Berlin im beeindruckenden Ambiente des ehemaligen Straßenbahndepots von Berlin-Moabit. Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten finden sich unter www.window.de.