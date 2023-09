Karlsruhe (ABZ). – Auf der diesjährigen Platformers' Days in Karlsruhe präsentiert Magni vom 8. bis 9. September zum ersten Mal die neue Teleskopbühne HTB41RT mit patentiertem teleskopierbarem Fahrwerk und einer maximalen Hubhöhe von 41 m, die für Traglasten bis zu 454 kg ausgelegt ist.

Magni präsentiert auf den Platformers' Days zum ersten Mal die Teleskopbühne HTB41RT mit patentiertem teleskopierbarem Fahrwerk und maximaler Hubhöhe von 41 m für Traglasten bis 454 kg. Foto: Magni

Das parallele Achssystem kann zur Maximierung der Standsicherheit auch bei stehendem Fahrzeug ausgefahren werden. Neben vermindertem Reifenverschleiß gewährleistet dieses ein problemloses Arbeiten auch auf engen Baustellen. Das Highlight der Hybridmaschine mit Range Extender ist ein kleiner Dieselmotor mit integriertem Generator, der den Lithium-Ionen-Akku während des Einsatzes aufladen kann.

Zwei Betriebsmodi stehen hierfür zur Verfügung. Bei dem manuellen Modus fährt der Benutzer rein elektrisch. Beim Automatikmodus wird der Dieselmotor automatisch zugeschaltet und es wird mit dem Aufladen der Batterie begonnen, sobald der Ladezustand unter 30 Prozent fällt. Wenn der Ladezustand 90 Prozent erreicht, stoppt beides wieder. Während der Messe können Besucher den HTB41RT auf dem Magni Stand im Freigelände (Stand F245) live testen.

Diesen Maschinentyp gibt es in drei Größen, das größte Modell mit einer maximalen Hubhöhe von 44 m. In dieser Leistungsklasse ist Magni nach eigenen Angaben bislang der einzige Hersteller weltweit. Dem interessierten Kunden stehen für alle Typen neben dem Hybridantrieb noch jeweils zwei alternative Antriebsarten als Elektro- oder Dieselversion zur Verfügung.

Vorgestellt wird auf der Platformers' Days ebenfalls eine neue Reihe hydraulikölfreier, elektrischer Scherenbühnen, die besonders für den Einsatz in sensibler Umgebung wie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. Die fünf neuen Modelle mit Arbeitshöhen zwischen 5 und 12 m sowie Traglasten zwischen 230 und 450 kg, verwenden elektrische Antriebe zum Heben und Senken anstelle von herkömmlichen Hydraulikzylindern. Mit leisen und nachhaltigen Elektroantrieben, einem extrem niedrigen Geräuschpegel und der wartungsfreundlichen Komponentenanordnung mit einfacher Zugänglichkeit sind diese emissionsfreien Neuen laut Magni richtungsweisend in der Welt der Scherenarbeitsbühnen. Zukünftig wird diese Produktgruppe sogar noch um weitere fünf Scherenbühnen-Modelle bis zu maximalen Arbeitshöhen von 16 m ergänzt werden.

Besonderes Augenmerk sollte der Besucher in diesem Jahr aber auf die neuen Magni RTH-Modelle haben. Gleich zwei neue Modelle dieser flexiblen 3-in-1-Geräte mit 360° drehbarem Oberwagen werden auf der Platformers' Days zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.