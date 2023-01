Der neue Werkzeugöffner RUD Tecdos TSB: 2,5t schwere Werkzeuge einfach, schnell und sicher von Hand öffnen und schließen, verspricht der Hersteller. Foto: RUD

Hier bieten wir mit der RUD Tecdos TSB eine adäquate Lösung für ein effizientes sowie sicheres Öffnen und Schließen", erklärt Anne Kühling, Produktmanagerin im Bereich Fördern & Antreiben bei der RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG. Der neue Werkzeugöffner RUD Tecdos TSB eigne sich für Werkzeuge und Formen bis zu 2,5 t.

Er ermöglicht laut Herstellerangaben ein händisch geführtes sowie kontrolliertes Öffnen und Schließen, ganz ohne Einsatz von Greifwerkzeugen oder zusätzlicher elektrischer, pneumatischer oder hydraulischer Energie. Allein über die zwei verschiebbaren Aufsetzplatten lassen sich leichte und mittelschwere Formen einfach, schnell, sicher und ergonomisch per Hand öffnen und schließen. Eine aufwendige Demontage von Schläuchen, Anschlüssen und anderen Bauteilen ist nicht nötig.

Den RUD Tecdos TSB gibt es in zwei Varianten mit unterschiedlich großen Aufsetzplatten von 60 cm x 30 cm beziehungsweise 80 cm x 40 cm. Dank der niedrigen Arbeitsfläche von 31 cm ist das Arbeiten am neuen Werkzeugöffner besonders ergonomisch. Die verschiebbaren Aufsetzplatten der RUD Tecdos TSB halten ein besonderes Feature bereit: Sie sind nicht nur verschiebbar, für das Öffnen und Schließen der Formen und Werkzeuge, sondern auch um 360° drehbar. So lassen sich die geöffneten Werkzeughälften vertikal um die eigene Achse drehen – für eine einfache Inspektion, Reinigung und Wartung direkt auf der Arbeitsfläche des Werkzeugöffners. Mittels Feststellmechanismus können die Aufsetzplatten zur Bearbeitung des Werkzeugs fixiert werden.

RUD Tecdos TSB kann einfach, sicher und schnell von nur einer Person bedient werden. "Mit unserer jüngsten Innovation verkürzen wir nicht nur die Handlingzeiten, sondern auch die Einsatzzeit der Mitarbeitenden. Für einen doppelt optimierten Prozess im Werkzeughandling", betont Kühling. Dank des geringen Gewichts und der kompakten Maße ist der neue Werkzeugöffner RUD Tecdos TSB flexibel im ganzen Betrieb einsetzbar. Für jeden Arbeitsschritt beim Werkzeughandling bietet RUD die passende Lösung. Der Werkzeugwender RUD Tecdos TM ist für die Wartung und Instandhaltung von Formen und Werkzeugen bis zu 64 t prädestiniert. Er wendet und dreht tonnenschwere Werkzeuge und Formen – und das innerhalb einer Minute. Der Werkzeugöffner RUD Tecdos TS öffnet und schließt in wenigen Sekunden bis zu 10 t schwere Spritzguss-, Stanz- und Umformwerkzeuge. Für den gesamten Öffnungsprozess benötigt RUD Tecdos TS maximal fünf Minuten und revolutioniert damit die Abläufe in der Fertigung, Wartung und Instandhaltung.

Wie die Neuheit RUD Tecdos TSB ist auch die Industriewerkbank RUD Tecdos TMB für Werkzeuge und Formen bis zu 2,5 t ausgelegt. Mit der 2-in-1-Kombination aus Industriewerkbank und Wendetisch lassen sich leichte und mittelschwere Spritzgussformen nicht nur effizient und sicher wenden, sondern auch direkt an Ort und Stelle warten. "Zusammen mit unserer Industriewerkbank RUD Tecdos TMB bietet unser neuer Werkzeugöffner RUD Tecdos TSB die ideale Kombination aus Werkzeugwender und Werkzeugöffner", so Kühling. Beim Handling von tonnenschweren, aber auch leichteren Formen und Werkzeugen lässt sich durch ein effizientes und sicheres Arbeiten viel gewinnen, vor allem in der Wartung und Instandhaltung. Es spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern schont auch die Infrastruktur in den Betrieben und zahlt in den Arbeitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

Wie groß der Bedarf nach Prozessoptimierung und Arbeitssicherheit gerade auch in der Spritzgussindustrie ist, hat RUD in den vergangenen Jahren miterlebt. "Vor zehn Jahren haben wir unsere erste Innovation, den Werkzeugwender RUD Tecdos TM, entwickelt. Unsere anderen Lösungen folgten innerhalb der vergangenen drei Jahre. Für alle vier Entwicklungen – RUD Tecdos TM, RUD Tecdos TS, RUD Tecdos TMB und zuletzt RUD Tecdos TSB – kamen die Impulse direkt aus dem Markt", verdeutlicht Kühling.