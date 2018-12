Vertreter von IMP und BPW nahmen den Best of Consulting Award entgegen.

Wiehl/München (ABZ). – Hinter schlingernden und kippenden Lkw steckt oft eine schlecht gesicherte Fracht: Unfälle und Ladungsschäden kosten Transportunternehmen jährlich Millionen. Eine neuartige intelligente Ladungssicherung von BPW soll das künftig verhindern. Außergewöhnlich an der Innovation ist auch die Entwicklungsmethodik, die von der renommierten Beratung Innovative Management Partner (IMP) unterstützt wurde.

"Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt“: Keine Phrase wird in der Wirtschaft häufiger strapaziert – und nicht immer steckt viel dahinter. Die BPW Gruppe macht beim Kundenfokus dagegen ernst: Als einer der weltweit führenden Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für Transport und Logistik stellt BPW seine Kunden nicht nur in den Mittelpunkt der Innovationsstrategie, sondern bindet sie sogar aktiv in die Entwicklungsarbeit ein. Resultat: Zur Nutzfahrzeugmesse in Hannover präsentierte das mittelständische Familienunternehmen (rd. 7200 Mitarbeiter weltweit, 1,48 Mrd. Umsatz in 2017) ein Füllhorn marktreifer Neuheiten, die durch Co-Innovation, Co-Engineering und in Teamarbeit mit Kunden entstanden. Mehrere davon wurden prompt mit Innovationspreisen ausgezeichnet: Dazu gehört der „iGurt“, ein handlicher Sensor, der auf die Zurrgurte des Trailers aufgefädelt wird und deren Spannung überwacht. So lässt sich die korrekte Ladungssicherung permanent überwachen und lückenlos dokumentieren; auch Schäden durch eine zu hohe Spannung lassen sich damit zuverlässig vermeiden. Der Sicherheitsgewinn ist hoch: Mangelnde Ladungssicherung gilt bei ca. 20 bis 25 % der Verkehrsunfälle im Schwerlastverkehr als Unfallursache.

Idee und Umsetzung des iGurts gehen unmittelbar auf Interviews und Workshops mit BPW Kunden zurück. BPW beauftragte das renommierte Beratungsunternehmen IMP damit, den Entwicklungsprozess zu unterstützen. Diese Beratungsleistung wurde von der WirtschaftsWoche jetzt mit dem „Best of Consulting“-Award ausgezeichnet.

Dr. Markus Kliffken, als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für das Innovationsmanagement bei BPW: „IMP hat uns mit methodischer Kompetenz über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg sehr effizient unterstützt. So konnten wir die Idee des iGurts zielsicher identifizieren, validieren und zügig zur Reife bringen. Dabei kamen agile Methoden sowie Tiefeninterviews, User-Stories und Ideations-Workshops mit internen und externen Experten zum Einsatz.Das IMP Team hat mit unseren eigenen Engineering-Teams hervorragend harmoniert und unsere interne Perspektive durch einen neutralen Beraterblick bereichert. Wir gratulieren IMP zu dieser prestigeträchtigen Auszeichnung und freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Projekte.“

Mit „Best of Consulting“ und „Best of Consulting Mittelstand“ zeichnete die WirtschaftsWoche in diesem Jahr bereits zum 9. Mal Deutschlands beste Unternehmensberater aus. Der umfangreiche Beratercheck ermittelt Deutschlands beste Unternehmensberatungen und schafft so Klarheit auf einem intransparenten Markt. Im Rahmen der Awards wird der Projekterfolg der Beratungshäuser überprüft; das hilft Kunden auf der Suche nach dem bestmöglichen Berater für das nächste Projekt.