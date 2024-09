Die Instagrid ONE füllt die bereits gut geführte Pro-Seite des DD300 weiter auf: keine Auspuffgase, kein Nachtanken, geringer Geräuschpegel, leichte 1-Mann-Bedienung, einfacher und zeitsparender Transport und hohe Arbeitssicherheit, sagt der Hersteller. Foto: Wiemann Diamanttechnik

Die tragbare Hochleistungsbatterie ist mit ihren konstanten 3600 W eine Ergänzung zur Abgasfreiheit der Elektro-Kernbohrmaschine, die im Kanalbohrgestell verbaut ist.



Die Arbeit auf der Baustelle wird also noch einmal mehr optimiert. Die Instagrid ONE unterstützt hierbei mit ihrer örtlich komplett netzunabhängigen und emissionsfreien Stromversorgung, die das Arbeiten auf Baustellen und an Freiluftarbeitsplätzen erheblich erleichtert. Die Instagrid ONE füllt somit die bereits gut geführte Pro-Seite des DD300 weiter auf: keine Auspuffgase, kein Nachtanken, geringer Geräuschpegel, leichte 1-Mann-Bedienung, einfacher und zeitsparender Transport und hohe Arbeitssicherheit.

Die Herstellung des Kanal- und Kernbohrgestells nimmt Mario Wiemann weiterhin selbst in die Hand. "Jeder, der das DD300 einmal getestet hat, ist begeistert. Und jeder Mitarbeiter wird es seinem Chef danken", so der Geschäftsführer von Wiemann Diamanttechnik. Wie gut, dass das DD300 nun mit seinem "großen Bruder" weiter den Markt erobere. Dass DD300 XL führt Bohrkronen bis zu einer Größe von 400 mm Durchmesser demnach problemlos und genauso einfach in seiner Handhabe wie bereits bekannt.

"Im Kanalbau werden unsere Gestelle mittlerweile zu einer fast unverzichtbaren Sache. In den letzten Jahren ist die Nachfrage enorm gestiegen und die Produktion zieht stark an", verrät uns Mario Wiemann. "Auch hier ist selbstverständlich weiterhin der einfache Umbau zum Kernbohrstativ möglich."

Bei der Optimierung der Kanalbohrgeräte in Kombination mit einer portablen Stromversorgung, der Instagrid ONE, ist der hohe Sicherheitsaspekt gepaart mit der Emissionsfreiheit mehr als nur ein gutes Gefühl, heißt es von Herstellerseite.

Das Unternehmen stellt aus auf der NordBau im Freigelände Süd, Stand S643 an der Büsumer Straße.