Die Wilms Heißluftturbine mit Abgasführung Typ BV 145 ist laut Hersteller ein vollautomatischer Wärmeerzeuger mit hohem Wirkungsgrad. Abb.: Wilms

Mönchengladbach (ABZ). – In jedem Winter werden Betriebe von Kälteeinbrüchen überrascht und mit entsprechenden Winterproblemen konfrontiert. Dann spielen die mobilen Wilms-Heißluftturbinen ihre Stärken aus: Einfach aufstellen, einstecken, Knopf drücken – schon ist die gewünschte Wärme da.

Sie bieten verschiedene Einsatzmöglichkeiten, die vom Beheizen auf Baustellen, von Stallungen, zum Enteisen und Auftauen von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen und Geräten reichen. Zudem eignen sich die Heißluftturbinen zum Trocknen von Neubauten und unterschiedlichen Produkten, wie beispielsweise Fertigbetonteile, Schüttgüter und Landwirtschaftliche Erzeugnisse.

Heißluftturbinen ohne Abgasführung sind mobile Notheizgeräte, die nicht zur Dauerbeheizung von Räumen, in denen sich Menschen und Tiere aufhalten, taugen. Ebenso wenig sind sie für Räume geeignet, in denen Geräte mit offener Flamme unzulässig sind. Diese Geräte basieren technisch auf einem Niederdruckzerstäuber-System, bei dem mit einem kleinen Kompressor ein Luftdruck von 0,3 bar erzeugt wird und Luft mit Brennstoff vor der Düse intensiv gemischt wird. So ist eine saubere Verbrennung möglich, ohne Rußbildung und giftige Gase und damit umweltfreundlich und sparsam, wie es von Herstellerseite heißt.

Heißluftturbinen mit Abgasführung sind Heizgeräte mit Wärmetauscher, bei denen die Raumluft und die Abgase nicht miteinander vermischt werden. Sie eignen sich für fast alle Einsatzfälle, in denen die anderen Modelle aufgrund des Abgasanteils in der Raumluft nicht anwendbar sind. Diese Heißluftturbinen sind mit Warmluftschläuchen oder Warmluftkanälen einsetzbar und auch zum Lüften geeignet. In bequemer Arbeitshöhe sind Brenner, Steuerung, Ölvorwärmung und Öl-Anschlüsse unter einer gemeinsamen Metallschutzabdeckung angeordnet, wodurch der Service erheblich erleichtert wird. Das mitgelieferte Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabellänge ist jetzt über einen Stecker anzuschließen; er muss nicht mehr am Einsatzort verbleiben, wenn das Heizgerät ohne Thermostatsteuerung betrieben wird. Selbstschließende Steckanschlüsse für die Ölversorgung sollen die Geräteaufstellung und den Probebetrieb erleichtern.

Wilms-Heißluftturbinen mit Wärmetauscher und Abgasführung umfasste bisher sieben Baugrößen im Leistungsbereich zwischen 24,8 kW und 150 kW und wird ab Herbst 2023 durch das Modell BV 145 mit 45 kW Heizleistung erweitert. Die Wilms-Heizzentralen sind eine Lösung bei vielfältigen Heiz- und Lüftungsproblemen.

Die Heizzentrale Typ HT 200 mit 200 kW Heizleistung und Radialventilator hat laut Hersteller einen hohen Wirkungsgrad. Sie erfüllt leicht die strengen Abgasnormen des BImSchG. Sie werden in der Bauindustrie zum Beheizen und Trocknen von Neubauten und Winterbau-Projekten genauso eingesetzt wie in Festzelten, Sporthallen, Werkshallen oder Lagerräumen. Durch einfache Inbetriebnahme und vollautomatischer Funktion mit serienmäßigem Feuchtraumthermostaten sind sie sofort einsatzbereit.

Wilms-Geräte bewähren sich nach Herstellerangaben seit Jahrzehnten weltweit und unter härtesten Bedingungen. Stolz blickt man bei Wilms auf das 100-jährige Firmenjubiläum im letzten Jahr zurück. Das Unternehmen stellt aus auf der NordBau: Travemünder Str./Stand N108.