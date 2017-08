25.08.2017 - 11:55 Wissenschaft und Wohnen Zukunftspläne für das Tegel-Gelände

Berlin (dpa). – Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat in der vergangenen Woche am Flughafen Tegel über die Möglichkeiten einer künftigen Nutzung des Geländes informiert. Nach der Eröffnung des neuen Airports BER in Schönefeld will der rot-rot-grüne Senat auf dem Areal einen Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien bauen. Darüber hinaus soll eine...