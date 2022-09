Wissensplattform gibt ihr Debüt

München (ABZ). – Die GHM Gesellschaft für Handwerksmessen hat für den 8. und 10. März 2023 die erste Ausgabe der Netzwerk- und Wissensplattform ZUKUNFT HANDWERK angekündigt. Laut den Veranstaltern erklärten schon jetzt namhafte Größen wie Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar ihre Teilnahme. Darüber hinaus geben junge Handwerk-Nachwuchskräfte wie zum Beispiel die Maurermeisterin Julia Schäfer Einblicke in ihren Alltag – in diesem Fall zwischen Baustelle und Social Media. Mit rund 437.000 Followern allein auf Instagram beziehungsweise 579.000 Followern auf TikTok nimmt Schäfer die Deutschen täglich mit in die spannende Welt des Handwerks und lässt sich dafür immer wieder abwechslungsreiche Inszenierungen einfallen.

