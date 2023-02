Waldachtal (ABZ). – Die Unternehmensgruppe fischer hat kürzlich zum 10. Expertenforum der Befestigungstechnik am Firmenstammsitz in Waldachtal eingeladen. Themenschwerpunkte bildeten Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Projektgeschäft, neue Bemessungsmethoden sowie innovative Lösungen für aktuelle Anforderungen.

Austauschplattform, Trendbarometer und Impulsgeber der Bau- und Befestigungsbranche: Das 10. fischer Expertenforum fand am Firmenstammsitz in Waldachtal statt. Foto: fischer

Den Veranstaltern zufolge tauschten sich mehr als 100 Gäste aus Forschung, Prüfung und Industrie sowie von Ingenieurbüros, Behörden und ausführenden Betrieben zu Trends und neuesten Erkenntnissen der Befestigungstechnik und des Bauwesens aus. Neue Denkanstöße gab der Keynote-Speaker Prof. Dr. Bernhard Lenz. In einem interdisziplinären Ansatz lieferte der Architekt und Professor an der Hochschule Karlsruhe in Anbetracht des Klimawandels Erkenntnisse für zukunftsweisendes, nachhaltiges Bauen.

Dabei ermunterte er, nicht nur auf Probleme, sondern auch auf Lösungen zu schauen und diese umzusetzen. Dr. Oliver Geibig, Geschäftsführer Business Units & Engineering der Unternehmensgruppe fischer, zeigte auf, wie das Unternehmen sein Portfolio ausgehend vom patentierten Spreizdübel aus Kunststoff 1958 weiterentwickelte und heute Systemlösungen sowie Serviceleistungen in den Bereichen Planen, Bauen und Betreiben entlang der Wertschöpfungskette des Bauwerks anbietet.

Zu innovativen Bemessungsmethoden referierten Dr. Thilo Pregartner, Leiter der Abteilung Kompetenzteam Angewandte Forschung und Gremienarbeit sowie der Abteilung Simulation bei fischer, und Dr. Boglárka Bokor, Senior-Expertin im Kompetenzteam Angewandte Forschung und Gremienarbeit bei fischer. Ein weiteres Vortragsthema von Dr. Pregartner waren neue Methoden beim Brandschutz von Befestigungen. Er zeigte Fortschritte bei der Betrachtung von Verbundankern in Beton, Stahlfestigkeiten unter Brandbeanspruchung und der Versagensart Betonausbruch auf.

Was Nachhaltigkeit bei fischer bedeutet, behandelte ein weiterer Vortrag. Dr. Martin Vogel, Laborleiter der Business Unit Chemie bei fischer, und Rainer Fischer, Bereichsleiter der Business Unit Kunststoff bei fischer, zeigten dabei konkrete Beispiele aus der Produktwelt des Unternehmens auf. Christian Ziegler, Abteilungsleiter Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie bei fischer, stellte die Aktivitäten des Unternehmens in dem Spannungsfeld von ökonomischem Erfolg, ökologischer Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit vor.

Am zweiten Veranstaltungstag hatten die Gäste die Wahl zwischen jeweils zwei parallel laufenden Vorträgen. Martin Neumann, Head of Connected Products bei der Unternehmensgruppe fischer, verdeutlichte, wie Sensorik für Befestigungstechnik die Datengrundlage für einen effizienten Bauwerkserhalt liefert. Oliver Fischer, Geschäftsführer fischer BWM Fassadensysteme und Christoph Plautz, Leiter der Business Unit Fassadensysteme bei der fischer SystemTec GmbH, erläuterten, wie die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zukunftsanforderungen erfüllt. Das Themenspektrum umfasste zudem Befesti-gungsinnovationen für stark nachgefragte Baustoffe. So referierte Dr. Roland Maderebner von der Universität Innsbruck zu Entwicklungen und Chancen von Verbindungsmitteln im Holzbau. Dr. Bokor thematisierte zudem Verankerungen in Stahlfaserbeton.