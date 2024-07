Kiel (dpa). – Die Landesregierung in Schleswig-Holstein will Schülerinnen und Schüler mit einer Prämie beim Praktikum in einem Handwerksbetrieb unterstützen.

Derzeit klaffe in den Handwerksberufen im Norden eine Lücke von mehr als 10.000 Fachkräften, teilte das Kieler Wirtschaftsministerium jetzt mit. Ebenfalls seien über 2500 Azubi-Stellen unbesetzt. Schülerinnen und Schüler könnten ab sofort eine Prämie von 120 Euro pro Woche erhalten, wenn sie in den Ferien ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb absolvierten, erklärte Wirtschaftsstaatssekretärin Julia Carstens (CDU). Mittel in Höhe von insgesamt 80.000 Euro stelle das Land dafür bereit. Um die Praktikumsprämie zu bekommen, müssten die Jugendlichen mindestens 15 Jahre alt sein und eine allgemeinbildende Schule in Schleswig-Holstein besuchen. Die Prämie könne bereits in den Sommerferien in Anspruch genommen werden.