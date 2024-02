Mit der Produktlinie MATO T für Arbeitsgerüste verfügt Tobler laut eigener Aussage über moderne Bewehrungsgerüste, Baustellenzugänge, Treppentürme, Rollgerüste und Kabelbrücken. Foto: Tobler

Rheineck/Schweiz (ABZ). – Nach einem weiteren signifikanten Umsatzanstieg in einem starken Jahr 2023, in dem die Tobler-Gruppe laut eigener Aussage ihre Kompetenz durch die Einstellung erfahrener Manager aus der internationalen Bauindustrie erweitern konnte, richtet sich der Schweizer Bauzulieferer nun auf den Ausbau seiner Präsenz in neuen Märkten aus.

In den vergangenen Jahren erweiterte die Tobler-Gruppe ihr Produktangebot stark. Nun stehen die Zeichen laut Unternehmensaussage zunehmend auf die Erschließung und Durchdringung neuer Märkte auch außerhalb der Schweiz, wo man sich bereits zu einer geschätzten Alternative zu den anderen Marktbegleitern der Branche entwickelt habe. Mit Wand-, Decken- und Individualschalungen für den Wohnungsbau, den Büro- und Industriebau bis zum Ingenieurbau ist Tobler für Projekte aller Art breit aufgestellt.

Die Vorteile für den Kunden liegen dabei sowohl im großen, aus 23.000 Artikeln bestehenden Produktsortiment, als auch in vielen Details, beispielsweise bei besonders schlagresistenten Abstützungen oder Elementen in Sondergrößen, versichert das Unternehmen. Um sich von der etablierten Konkurrenz abzuheben, verwende Tobler fast ausschließlich Materialien und Verfahren für sehr lange Dauerhaltbarkeit und Intervalle bis zur nächsten Sanierung. Gerade bei der Auswahl von Schalplatten und die Ausgestaltung von Sonderanfertigungen steht Tobler dem Unternehmen zufolge für Qualität im Betonbild.

Extrem strenge Vorgaben für Produktion und Logistik bringt den Kunden mehr Wirtschaftlichkeit und Liefertreue, versichern die Schweizer. Einen weiteren Vorteil erhalten Kunden seit 2023 durch die Zusammenführung der Gerüstkompetenz mit der Schalungskompetenz zu einem Vollsortiment-Anbieter, so Tobler. Mit der Produktlinie MATO T für Arbeitsgerüste verfügt Tobler über moderne Bewehrungsgerüste, Baustellenzugänge, Treppentürme, Rollgerüste und Kabelbrücken, die laut eigener Überzeugung jedem Vergleich auf der Baustelle standhalten – technisch wie preislich.