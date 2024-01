Leysin/Schweiz (ABZ). – Für die neue Sportart Big Air hat der Schweizer Bauzulieferer Tobler eine Sprungschanze realisiert. Die 40 m hohe, größte Freestyle-Trainingsanlage der Schweiz steht in Leysin.

Die Sprungschanze aus den Gerüstbau-Modulen. Foto: Tobler

Wie Tobler mitteilt, besteht das MATO 8 Modulgerüst des Schweizer Bauzulieferers aus fast 600 einzelnen Elementen. Es ermöglicht modulares Bauen in acht Richtungen.

Zusammen mit zahlreichen ebenfalls von Tobler entwickelten und angefertigten Spezialteilen wurde daraus eine Big Air Trainings- und Wettbewerbsschanze mit Luftkissen realisiert, teilte das Gerüstbauunternehmen mit.

Zu den Spezialteilen gehören insbesondere die Profilrahmen für die Rampen, die die Form und Kontur der Sprungschanze bilden. Sie bestehen aus 34 unterschiedlich gebogenen Hohlprofilen, die zusammenhängend montiert wurden.

Um die vorgegebenen Radien für die Athleten zu gewährleisten, waren eine gründliche Planung und genaue Berechnungen erforderlich. Die gerüstbautechnische Unterstützung der Konstruktion erfolgte mit dem bewährten Modulgerüstsystem MATO 8, so Tobler weiter.

Das MATO 8 basiert wie das All-in-one Gerüstsystem MATO 3, die Road Bridge und der Brückenträger Bridge Beam auf einem aufeinander abgestimmten, grenzenlos erweiterbaren System, das beispielsweise auch beim Formel 1 Rennen 2023 in Las Vegas zum Einsatz kam. Dort wurde die Zuschauertribüne daraus gebaut.

Es ist darüber hinaus kompatibel mit den am deutschen Markt üblichen Modulgerüsten und ist sowohl in Stahl als auch in Aluminium verfügbar.

Nach dem Willen von Martin Tobler, CEO der im Jahr 2023 eigenen Angaben zufolge enorm gewachsenen Tobler-Gruppe, bleiben internationale Projekte, bei denen hohe Ingenieurskunst und Präzision in der Fertigung gefragt sind, auch zukünftig fester Bestandteil des Umsatzes. "Wir wachsen an sportlichen Herausforderungen ganz nach dem Motto: Geht nicht – gibt's nicht!"