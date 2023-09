Berlin (ABZ). – Das 6. Construction Equipment Forum (CEF), Konferenz für Baumaschinen und Bautechnik am 10. und 11. Oktober 2023 in Berlin, hat sein Programm in diesem Jahr um den ersten Women in Construction Summit ergänzt. Er soll laut Veranstalter IPM als Plattform und Netzwerkveranstaltung dazu beitragen, Frauen in der Baubranche zu stärken, die unausgewogene Geschlechterverteilung in der Branche zu thematisieren und hier einen Wandel zu fördern.