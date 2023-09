Schwalm Landschaftsbau ist vom MB-Produkt überzeugt: "Die Wartung ist einfach und nicht aufwendig. Und vor allem das Verstellen der Backen für die gewünschte Körnung ist überhaupt nicht zeitaufwendig oder kompliziert." Foto: MB Crusher

Wendeburg (ABZ). – MB Crusher wird auf der NordBau nach eigenen Informationen in diesem Jahr unter anderem Backenbrecherlöffel, Sieblöffel und Sortiergreifer dem Publikum präsentieren. Seit Herbst 2022 hat die Firma Schwalm Landschaftsbau aus Wendeburg in Niedersachsen, die im Bereich Garten- und Landschaftspflege tätig ist, und Mulch-, Erd- und Baggerarbeiten, Baumfällungen sowie Container-Service anbietet, einen MB Backenbrecherlöffel MB-C50 in ihrem Fuhrpark, informierte das Unternehmen. Jesko Schwalm, Geschäftsführer von Schwalm Landschaftsbau, hatte die MB Crusher Produktionsstätten in Fara Vicentino Italien besucht, um sich vor Ort anzuschauen, wo und wie sein Brecherlöffel MB-C50 produziert wurde. Die Gelegenheit nutzte MB Crusher zu einem Erfahrungsaustausch mit dem Geschäftsführer über die bisherigen Erfahrungen des Unternehmens mit dem Brecherlöffel MB-C50.

Bei dem niedersächsischen Unternehmen wird der MB Brecherlöffel hauptsächlich genutzt, um Pflastersteine zu brechen, aber natürlich auch für jegliche Art von anfallendem Bauschutt. "Seit ich den MB-C50 habe bin ich unabhängiger, kann selber entscheiden, wann und wie ich welche Materialien bearbeite, um sie dann wieder zu verwerten. Das bedeutet für unser Unternehmen mehr Effizienz durch schnellere Auftragsabwicklung, Verringerung der Materialkosten und natürlich konnten wir unser Geschäftsfeld erweitern indem wir mehr Dienstleistungen anbieten können. Und vor allem, da wir ja im Garten- und Landschaftsbau tätig sind und immer darauf bedacht sind unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten, ist der MB Brecherlöffel eine gute Wahl bereits vorhandene Ressourcen schnell und einfach wiederverwertbar zu machen", sagte Schwalm.

In erster Linie habe man sich für das Produkt entschieden, um Bagger besser auszulasten und mehr Mobilität zu ermöglichen. "Mit dem MB Brecherlöffel kann ich überall hin und ihn dort einsetzen, wo er gebraucht wird. Und ich kann auch kleinere Mengen und große Mengen verarbeiten je nach Bedarf", erklärte der Geschäftsführer. Darüber hinaus haben sich beim Einsatz des MB Brecherlöffels weitere Vorteile ergeben: "Ich bin einfach unabhängiger, spare mir Material- und Transportkosten. Das bringt mehr Effizienz für mein Unternehmen, da Aufträge schneller abgewickelt werden können und sich die Qualität der Produkte maßgeblich verbessert hat, weil ich sie selber herstelle und natürlich nur das Beste verwende. Und nicht zu vergessen der Nachhaltigkeitsaspekt durch das Recycling vorhandener Ressourcen und außerdem konnte ich mein Angebot an Dienstleistungen erweitern", führte Schwalm aus.

Der MB Brecherlöffel habe die Arbeit auf der Baustelle durchaus verändert. So sei früher das abgebaute Material gesammelt, entsorgt und dann wieder neues Material eingekauft worden. Schalm: "Diesen Schritt spare ich mir jetzt und natürlich auch die Kosten. Seit ich den Brecherlöffel MB-C50 habe, musste ich bisher nur einmal Material zukaufen." Die Arbeit sei nun flexibler, man könne besser auf die Bedürfnisse der Baustellen reagieren. Und die Mitarbeiter die vorher damit beschäftigt gewesen waren Materialien von A nach B zu fahren, seien nun auf der Baustelle präsent und können die dort anfallenden Arbeiten erledigen. Der Brecherlöffel fördert Unabhängigkeit, Flexibilität und erweitert die Dienstleistungsangebote im Unternehmen. "Ja, denn durch das Recyceln vor Ort resultiert eine Kosten- und Zeitersparnis sowie die Optimierung der Produktqualität!", so das Fazit von Jesko Schwalm, Geschäftsführer von Schwalm Landschaftsbau.

MB Crusher stellt aus auf der NordBau im Freigelände Nord, Stand N224.